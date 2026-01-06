The Housemaid 2: Lionsgate conferma la produzione del sequel con Sydney Sweeney

Lo studio ha dato il via libera allo sviluppo dell'adattamento dei romanzi di Freida McFadden e alla regia dovrebbe tornare Paul Feig.

The Housemaid, il film tratto dal romanzo scritto da Freida McFadden, ha ottenuto una buona accoglienza ai box office e Lionsgate ha quindi deciso di confermare la produzione di un sequel.

La storia proseguirà quindi basandosi sul secondo libro della trilogia ideata dall'autrice e lo sviluppo è già in corso da alcuni mesi.

L'annuncio della produzione del sequel

Le riprese di The Housemaid's Secret dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e Paul Feig sembra sia coinvolto nuovamente come regista. La sceneggiatura del sequel sarà firmata da Rebecca Sonnenshine.

Sydney Sweeney e Michele Morrone dovrebbero riprendere i ruoli avuti in Una di famiglia - The Housemaid e l'attrice sarà coinvolta nuovamente anche in veste di produttrice.

Il team della produzione comprende inoltre Todd Lieberman di Hidden Pictures, Feig e Laura Fischer di Pretty Dangerous Pictures, Carly Helter, Alex Young e McFadden, che aveva condiviso il suo apprezzamento per il film.

Una di famiglia - The Housemaid: Amanda Seyfried e Sydney Sweeney in un frame

Adam Fogelson, a capo di Lionsgate Motion Picture, ha dichiarato: "In base ai risultati ottenuti al box office globale e dalla reazione suoi social media è chiaro che gli spettatori abbiano risposto fortemente - e in modo chiaro - all'esperienza totalmente unica e realmente cinematografica di The Housemaid e vogliamo sapere cosa accadrà dopo. Abbiamo creduto in queste storie fin dall'inizio e siamo incredibilmente entusiasti nel portare il prossimo capitolo della storia di Millie sullo schermo in collaborazione con i nostri incredibili partner creativi Todd, Paul, Laura, Carly, Alex, e Sydney".

Feig, regista del film che ha incassato 133 milioni di dollari in tutto il mondo, ha aggiunto: "Vedere gli spettatori di tutto il mondo innamorarsi di The Housemaid e dell'incredibile lavoro del nostro cast e della troupe di talento è stato elettrizzante. Siamo fortunati che Freida McFadden abbia già esteso il percorso di Millie tra le pagine e che possiamo lavorare con Rebecca Sonnenshine e Lionsgate per proporre la prossima storia al pubblico".

Cosa racconta The Housemaid

In The Housemaid si racconta quello che accade a Millie, interpretata da Sydney Sweeney, dopo che la giovane accetta di lavorare come governante per la coppia composta da Nina e dal suo affascinante marito, ruoli affidati ad Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.

La situazione prenderà ben presto una svolta oscura, complicata anche dal fatto che Millie ha dei segreti che preferirebbe non rivelare.