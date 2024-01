The Holdovers - Lezioni di Vita: clip esclusiva del film con Paul Giamatti

Arriverà il 18 gennaio nei cinema italiani The Holdovers - Lezioni di Vita, nuova acclamata pellicola di Alexander Payne con Paul Giamatti che potete apprezzare in una clip esclusiva.

C'è già chi dà per certa qualche candidatura all'oscar, a partire da quella, quasi scontata, per Paul Giamatti, di cui possiamo apprezzare la performance nella clip esclusiva di The Holdovers - Lezioni di Vita, nuova fatica di Alexander Payne in uscita nei cinema italiani il 18 gennaio con Universal. Nella clip vediamo il professore interpretato da Giamatti lamentarsi dello scarso rendimento dei suoi allievi mentre consegna loro i risultati dei compiti.

Di cosa parla The Holdovers - Lezioni di Vita

Alexander Payne torna a scandagliare i meandri dell'animo umano con una commedia ambientata in un collegio americano per ricchi a inizio anni '70. Scritto da David Hemingson, il film si concentra sullo scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti impossibilitati a tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, il problematico Angus Tully (l'attore emergente Dominic Sessa) e con la cuoca della scuola Da'Vine Joy Randolph, il cui figlio, uno dei pochi neri diplomati nella stessa scuola, è caduto in Vietnam mentre prestava servizio militare.

La nostra recensione di The Holdovers - Lezioni di Vita loda le qualità del film di Alexander Payne. Parlando della reunion con l'attore Paul Giamatti, Payne ha dichiarato a Screen Daily: "Paul è perfetto per tutto ciò che racconto. Qualunque cosa faccia, la rende infinitamente guardabile. E poiché mi piace il tono forte - che sia commedia, dramma o tutto il resto - lui può incarnarlo. Può interpretare ruolo drammatici con brio comico e può fare cose comiche con assoluta serietà e convinzione. È la persona giusta per me. E divertente da morire. È delizioso stare con lui".