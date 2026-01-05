The Holdovers, Dominic Sessa: "Il film di Alexander Payne mi ha cambiato la vita"

Sono passati due anni dall'uscita nelle sale di The Holdovers, il film diretto da Alexander Payne nel quale debuttò come co-coprotagonista insieme a Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph il giovane Dominic Sessa.

L'attore, lo scorso novembre, è tornato sul grande schermo per la seconda volta nel ruolo di Bosco Leroy in L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't e Sessa ha ricordato il suo debutto sul grande schermo.

The Holdovers ha cambiato la vita di Dominic Sessa

"Mi ha cambiato la vita" ha detto del dramma diretto da Alexander Payne "Voglio dire, sono stato così fortunato a lavorare con Paul [Giamatti] e Alexander [Payne] e il modo in cui tutto questo è nato è stato magico, in un certo senso... Ho ottenuto quell'audizione durante la mia lezione di recitazione al liceo".

Dominic Sessa e Paul Giamatti in una scena di The Holdovers

Un sogno diventato realtà: "Essere qui ora e fare tutto questo solo un paio d'anni dopo... non posso fare a meno di dovere tutto a quel film" ha concluso Sessa, che tornerà sullo schermo prossimamente con altri progetti.

L'esperienza in Now You See Me 3

Dominic Sessa interpreterà lo chef Anthony Bourdain negli anni '70 nel prossimo biopic Tony e nell'intervista ha riflettuto su cosa abbia significato per lui e i colleghi Justice Smith e Ariana Greenblatt, unirsi al cast di un franchise molto amato e conosciuto come Now You See Me.

"Credo che avessimo un po' di nervosismo all'idea di essere accettati e accolti in questo gruppo perché il cast originale è molto affiatato e ha un'intesa davvero divertente tra di loro" ha spiegato l'attore.

"Ma penso che loro temessero che noi potessimo non considerarli 'cool', mentre molto rapidamente ci siamo resi conto di avere tutti un senso dell'umorismo molto simile. Nessuno ha dovuto cambiare chi era per andare d'accordo, il che è gratificante quando puoi semplicemente essere te stesso in un gruppo di persone". Nel cast di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't sono tornati Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Isla Fisher.