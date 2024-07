The Holdovers, Enea, Romeo è Giulietta, Una bugia per due, Totem - Il mio sole e i voti del mese Blu-ray e DVD

Nella nostra rubrica mensile homevideo, le recensioni di: The Holdovers - Lezioni di vita, Enea, Romeo è Giulietta, Una bugia per due, Totem - Il mio sole, Dieci minuti.

Ritorna la nostra rubrica mensile homevideo di recensioni Blu-ray e DVD, per portare in evidenza prodotti che meritano di essere scoperti, al di là delle uscite principali di maggior richiamo che abbiamo già trattato in modo dettagliato, come ad esempio Past Lives (qui l'approfondimento sul 4K UHD) e La sala professori (qui l'approfondimento sul blu-ray), solo per citarne alcuni.

Dominic Sessa e Paul Giamatti in The Holdovers - Lezioni di vita

La rubrica si apre con un film di qualità, che ha ottenuto un grande successo e tanti riconoscimenti, su tutti l'Oscar per miglior attrice non protagonista a Da'Vine Joy Randolph: si tratta di The Holdover - Lezioni di vita, con un grande Paul Giamatti. A seguire Enea, film decisamente ambizioso firmato da Pietro Castellitto, anche protagonista assieme al padre Sergio, che troviamo anche in Romeo è Giulietta, piacevole commedia sullo scambio di ruoli. Per chiudere la commedia degli equivoci Una bugia per due, lo struggente Totem - Il mio sole e l'intenso Dieci minuti con Barbara Ronchi.

The Holdovers - Lezioni di vita: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di The Holdovers - Lezioni di vita

IL FILM. Ritorno a un grande cinema convincente e bellissimo quello di Alexander Payne con The Holdovers - Lezioni di vita, nel quale uno strepitoso Paul Giamatti interpreta un burbero, rigido e scontroso insegnante di una scuola privata del New England che non piace a nessuno. Siamo nel 1970 e tocca proprio a lui controllare gli studenti che non sono tornati a casa per le vacanze di Natale. Dopo qualche giorno rimarranno con lui solo il bravo ma problematico studente Angus (Dominic Sessa) e la cuoca dell'istituto Mary (Oscar per Da'Vine Joy Randolph). Condividendo le loro disavventure, i tre si troveranno a cambiare la le loro vite.

La vincitrice dell'Oscar Da'Vine Joy Randolph con Paul Giamatti

IL BLU-RAY. The Holdovers - Lezioni di vita è arrivato in homepage anche in alta definizione con il blu-ray Plaion Pictures, prodotto tecnicamente buono ma purtroppo totalmente privo di extra, un vero peccato. Il video come vedremo è ottimo, mentre l'audio è proposto in Dolby Digital 3.1 per l'italiano e DTS HD 3.0 per l'originale, scelta strana ma perfettamente in linea con la volontà di fare davvero un film anni Settanta. Del resto le tracce sono adeguate alle tematiche tranquille del film sul piano sonoro, dove dominano i dialoghi sempre chiari e nitidi, una modesta ambienza e una colonna sonora dal suono caldo e piacevole.

DA NON PERDERE. Il video è perfetto per la volontà del regista di realizzare un film in linea con il 1970: è stato girato in digitale ma poi è stato lavorato per dare al tutto una patina vintage. Ecco dunque spiegati una tavolozza di colori un po' desaturata, l'aggiunta di graffi e di spuntinature e un dettaglio piuttosto morbido, anche se piacevolmente efficace per ritrarre alla grande i primi piani e i volti espressivi dei protagonisti nonchè gli interni vissuti dell'istituto.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 2

The Holdovers - Lezioni di vita, la recensione: così si fanno i film

Enea: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Enea

IL FILM. Analisi delle pulsioni di una generazione, ma anche disamina sulle nevrosi della borghesia nonché sul rapporto tra genitori e figli, Enea è un film diretto da Pietro Castellitto che si ritaglia il ruolo da protagonista assieme al padre Sergio Castellitto e Giorgio Quarzo Guarascio. Nel film Enea, figlio di una famiglia borghese, vive la sua giovinezza con l'amico Valentino tra feste sfrenate e spaccio in una Roma decadente. Conosce e si innamora di Eva, ma un giorno accetta di finire in un giro grosso ma pericoloso.

Pietro Castellitto e Giorgio Quarzo Guarascio in una scena di Enea

IL BLU-RAY. Enea è uscito in homevideo anche in alta definizione con un blu-ray CG-Vision davvero convincente. A partire da un video brillante che sfodera un dettaglio ottimo, un'esuberante resa cromatica e una tenuta del quadro pregevole anche nei tanti momenti critici, come le varie scene immerse in colori molto accesi come giallo e rosso. In questi frangenti la solidità non viene mai meno e anche nelle sequenze scure le immagini sono sempre compatte. Negli extra c'è un backstage di 22 minuti molto bello e interessante per capire il lavoro di Pietro Castellitto, la sua visione del cinema, il rapporto sul set con il cast (fra cui padre e fratello) e la costruzione di alcune scene.

DA NON PERDERE. Strepitoso l'audio, presentato in DTS HD 5.1. Già le scene iniziali fanno capire l'importanza del sonoro, tra bassi impetuosi della musica, il passaggio dell'aereo e il perfetto movimento della pallina da tennis con panning chirurgici che coinvolgono tutti i diffusori. E poi si continua con grande potenza nelle musiche delle feste scatenate, con il suono avvolgente nell'autolavaggio e con la pioggia, e infine tanta energia nella scena finale con l'aereo.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 8,5 - Extra: 7

Enea, la recensione: il Vietnam di Pietro Castellitto è vanesio cinema di qualità

Romeo è Giulietta: la recensione del DVD

Il DVD di Romeo è Giulietta

IL FILM. Classica commedia sullo scambio di ruoli diretta da Giovanni Veronesi, Romeo è Giulietta vede protagonista Vittoria (Pilar Fogliati), un'attrice che si candida per il ruolo di Giulietta nello tragedia shakespeariana allestita dal rinomato e decisamente scorbutico regista Federico Landi Porrini, interpretato da un irresistibilmente cinico Sergio Castellitto. La ragazza viene scartata, soprattutto a causa di un episodio del suo passato, ma travestendosi riesce a farsi passare per un uomo e a ottenere il ruolo di Romeo.

Pilar Fogliati e Domenico Diele in una scena di Romeo è Giulietta

IL DVD. Romeo è Giulietta è disponibile in homevideo con il DVD CG-Vision, prodotto di buona fattura tecnica nel quale spicca soprattutto il video. L'audio in Dolby Digital 5.1 è soddisfacente, per le tematiche del film non sfodera i muscoli ma dimostra una certa precisione direzionale nei piccoli effetti che possono essere i rumori nel teatro come quelli di una strada. Negli extra solo un backstage di 4 minuti con momenti sul set e interventi di regista e cast.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è sicuramente il video, che vanta un dettaglio di assoluto valore per lo standard DVD, soprattutto su alcuni primi piani molto incisivi, che permettono di apprezzare anche il trucco di Pilar Fogliati. Ottima anche la tenuta delle scene in teatro con un nero profondo e convincente, qualche sbavatura solo su alcuni piani lunghi esterni, dove i contorni delle figure sono incerti.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6

Romeo è Giulietta, la recensione: Pilar Fogliati, Sergio Castellitto, il teatro e i ruoli che ci cambiano

Una bugia per due: la recensione del DVD

Il DVD di Una Bugia per due

IL FILM. Commedia degli equivoci ricca di humour caustico ma anche di importanti temi sociali, Una bugia per due diretta da Rudy Milstein vede protagonista Vincent Dedienne nei panni di Louis, un avvocato impacciato, poco considerato dai colleghi e dagli stessi genitori. Quando però gli viene diagnosticato un tumore, tutti iniziano a trattarlo con grande attenzione e rispetto, anche perché sta lavorando proprio a una citazione per danni collettiva da parte di persone ammalatesi in seguito a inalazioni di pesticidi. Ma poi Louis scopre di essere in realtà sano.

Un bugia per due: Vincent Dedienne e Clémence Poésy in una scena

IL DVD. Una bugia per due è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Officine UBU, buono sul piano tecnico ma povero di extra visto troviamo solamente il trailer e una photogallery di 2 minuti. La parte migliore è il video mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 svolge comunque il suo ruolo in maniera corretta con una discreta resa ambientale, ottimi dialoghi e buon impatto della colonna sonora, anche se in generale manca un po' di spazialità.

DA NON PERDERE. Il video è molto buono e il fatto di avere molti primi e medi piani riesce a limitare i difetti classici del DVD, che si limitano a qualche leggera sbavatura su fondali e contorni delle figure lontano. Per il resto invece il dettaglio è soddisfacente e soprattutto il quadro mantiene una buona compattezza in ogni circostanza, con un croma naturale e un contrasto ben curato.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 5

Una bugia per due, la recensione: commedia politicamente (s)corretta o specchio del presente?

Totem - Il mio sole: la recensione del DVD

Il DVD di Totem - Il mio sole

IL FILM. Vincitore del premio della Giuria alla 73a Berlinale, Totem - Il mio sole diretto da Lila Avilés vede protagonista la piccola Sol (Naíma Sentíes), bambina di 7 anni che arriva a casa del nonno con la mamma per organizzare una festa di compleanno assieme ai parenti per il suo adorato papà, un giovane pittore affetto da una grave malattia. Col passare del tempo e con il papà che tarda a uscire dalla sua stanza, Sol si rende conto che sta per succedere qualcosa che cambierà per sempre il suo mondo.

Totem - Il mio Sole: una scena tratta dal film

IL DVD. Totem - Il mio sole è arrivato in homevieo con il DVD targato CG-Officine Ubu. Prodotto tecnicamente valido ma scarno negli extra, visto che ci sono solo il trailer e una photogallery di 2 minuti. Molto buono il video, proposto fedelmente nel particolare formato 1.33:1 e sempre caratterizzato da immagini compatte e dotate di un ottimo dettaglio per lo standard, soprattutto sui primi piani, mentre qualche flessione si registra nelle scene più scure. Il caldo croma accompagna la festa ma anche i momenti più emozionanti.

DA NON PERDERE. L'audio proposto in Dolby Digital 5.1 a lungo non ha un grande ruolo da svolgere, visto che la parte dominante sono i dialoghi. Comunque presenta una discreta ambienza nei locali più affollati e una buona resa nella musica, ma soprattutto si fa valere nel finale dove il sonoro gioca un effetto importante.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 5

Totem - Il mio sole, la recensione: L'attesa di Sol

Dieci minuti: la recensione del DVD

IL FILM. In Dieci Minuti di Maria Sole Tognazzi la protagonista è Barbara Ronchi nei panni di Bianca, donna che sta vivendo un periodo molto difficile: perde il lavoro e il marito la lascia improvvisamente dopo molti anni trascorsi insieme. Distrutta e depressa, si rivolge alla dottoressa Braibanti (interpretata da Margherita Buy) che le propone una sfida: dedicare 10 minuti ogni giorno a un qualcosa di nuovo, di mai fatto, per sperimentare cose mai vissute.

Dieci minuti: una scena del film

IL DVD. Dieci Minuti è arrivato in homevideo con il DVD CG Vision, prodotto tecnicamente soddisfacente. Se il video è ottimo, l'audio in Dolby Digital 5.1 risulta un po' dimesso. D'accordo che le tematiche del film sono tranquille, però a parte i dialoghi di buon livello il resto della scena sonora resta limitato al fronte anteriore, anche nelle poche scene più movimentate. Negli extra solo un backstage di 3 minuti con dietro le quinte durante le riprese.

DA NON PERDERE. La parte migliore come detto è il video, che resta piacevolmente solido e compatto anche su elementi complicati per lo standard, come la spiaggia, i ciotoli e lo stesso mare. Anche i fondali sono piuttosto stabili mentre il dettaglio è più che buono su primi e medi piani, perdendo un po' mordente solo sui particolari più lontani.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 5,5

Dieci minuti, la recensione: l'elogio alla fragilità secondo il film di Maria Sole Tognazzi