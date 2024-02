Alexander Payne: dopo The Holdovers dirigerà ancora Paul Giamatti in un western

Dopo l'enorme successo ottenuto con The Holdovers, sembra che Alexander Payne e Paul Giamatti riuniranno le forze per un nuovo progetto, descritto come un western ambientato alla fine dell'Ottocento.

Nel corso di un Q&A con il pubblico, lo sceneggiatore di The Holdovers - Lezioni di vita David Hemingson, ha confermato di essere attualmente al lavoro su un nuovo film con il regista statunitense e che una parte sarebbe pensata per Giamatti.

Hemingson ha poi rivelato alcuni dettagli sul nuovo progetto, dicendo che sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Payne e che il film è ambientato nel Nebraska del 1886. Non è stata rivelata alcuna data di inizio della produzione, ma potrebbe arrivare entro il 2025.

"È diverso da qualsiasi western abbiate mai visto prima, perché è un western di Alexander Payne. Quindi, ci saranno tutte queste dinamiche interpersonali, tutte le cose che di solito inserisce in modo così brillante. È un brillante umanista. Sarà riconoscibile come appartenente al genere, e avrà alcune figure basilari. Ma intendiamo capovolgerle e parlare davvero della prospettiva umanistica del Nebraska del 1886, cosa di cui sono entusiasta".

Alexander Payne e Paul Giamatti ancora insieme per un western?

Payne & Giamatti, binomio vincente

Questa sarebbe la terza collaborazione di Giamatti con Payne dopo Sideways del 2004 e appunto The Holdovers, candidato a diversi premi Oscar. Se la lotta per il miglior attore protagonista sembra pendere più a favore di Cillian Murphy, quella per la miglior attrice non protagonista ha buone chance di propendere verso Da'Vine Joy Randolph.

Il film è anche candidato per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale ed è stato definito un ritorno in grande stile per Payne dopo il deludente Dowsizing. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di The Holdovers.