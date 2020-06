The Help, Bryce Dallas Howard: "Non è il film adatto a capire il problema del razzismo"

Bryce Dallas Howard ha commentato la notizia che The Help è il film più visto su Netflix sottolineando che non è utile per capire il razzismo.

The Help è diventato il titolo più visto su Netflix mentre negli Stati Uniti sono in corso le proteste dopo la morte di George Floyd e Bryce Dallas Howard, una delle star del progetto, ha ora criticato il film dichiarando che non è utile per avvicinarsi al tema della lotta per i diritti civili.

L'attrice e regista ha inoltre condiviso un post su Facebook in cui propone dei titoli maggiormente pertinenti all'eventuale interesse per approfondire il tema del razzismo negli Stati Uniti.

Bryce Dallas Howard ha scritto online: "Ho sentito che The Help è il film attualmente più visto su Netflix. Sono davvero grata delle meravigliose amicizie nate da quel film - il nostro legame è qualcosa che amo profondamente e durerà per sempre. Detto questo, The Help è una storia inventata raccontata attraverso la prospettiva di un personaggio bianco ed è stato creato da prevalentemente narratori bianchi. Possiamo andare oltre".

L'attrice e regista ha sottolineato: "Le storie sono un modo per arrivare a un'empatia radicale e i migliori sono catalizzatori per l'azione. Se state cercando dei modi per imparare qualcosa sul Movimento per i diritti civili, i linciaggi, la segregazione, Jim Crow e tutti i modi in cui queste cose hanno avuto su di noi un impatto, ecco alcuni film e serie potenti, essenziali, magistrali con al centro le vite, le storie, creatori e interpreti neri".

La lista condivisa da Bryce Dallas Howard comprende XIII emendamento, Eyes on the Prize, I Am Not Your Negro, Il diritto di opporsi, Il diritto di opporsi, Say Her Name: The Life and Death of Sandra Bland, Selma - La strada per la libertà, Watchmen e When They See Us.