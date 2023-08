Jessica Chastain condivide la sua idea per un sequel di The Help

L'attrice Jessica Chastain ha svelato la sua idea per un possibile sequel di The Help, il film di Tate Taylor di cui è stata protagonista.

Il progetto si basava sul romanzo scritto da Kathryn Stockett e aveva nel suo cast anche Emma Stone e Octavia Spencer.

La storia tratta dal romanzo

Il film The Help raccontava la storia di una giovane che vuole fare la giornalista e scrive un libro dal punto di vista di due domestiche nere, spiegando il razzismo che devono affrontare lavorando per delle famiglie bianche.

Celia, interpretata da Jessica Chastain, diventa amica di Minny Jackson, la parte affidata a Octavia Spencer, mentre entrambe affrontano un matrimonio complicato.

Chastain ha ora spiegato a Entertainment Weekly: "Sapete a chi penso continuamente e vorrei semplicemente interpretare di nuovo? Celia Foote. Voglio semplicemente fare qualcosa. Celia e Minny al centro della storia e vedere cosa è accaduto ai due personaggi. Magari sono finite per vivere insieme e crescere il bambino aiutandosi a vicenda, erano migliori amiche. Quanto sarebbe fantastico quel film? L'ho adorata e ho potuto essere un po' sciocca".

La star ha aggiunto: "Con molti personaggi sento di aver potuto avere molte esperienze. Con Celia mi sono immersa totalmente nel personaggio e non ho avuto così tanto materiale perché ero una parte secondaria di quella storia. Quello è un personaggio che vorrei rivisitare".