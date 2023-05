The Help su Rai 1: il film con Emma Stone vincitore di un premio Oscar in onda stasera 17 maggio. Trama e cast

Stasera 17 maggio Rai 1 manda in onda The Help: trama, cast e recensione del film vincitore di un premio Oscar

Stasera, 17 maggio, Rai 1 trasmetterà in prima serata il film The Help, vincitore di un Golden Globe e un Oscar. La pellicola statunitense è stata diretta da Tate Taylor, autore anche della sceneggiatura. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del film.

Viola Davis e Octavia Spencer in una scena di The Help

The Help: Trama

La storia si svolge a Jackson, Mississippi, negli anni Sessanta: Eugenia Phelan, detta Skeeter, torna nella sua città natale dopo aver conseguito la laurea. Riabbracciare le amiche e i genitori, facoltosi proprietari terrieri, corrisponde tuttavia a una vita che ha al centro valori come il benessere, il matrimonio e l'etichetta, e che non è più la sua.

Skeeter vuole infatti realizzarsi sul piano professionale e per questo inizia a lavorare in un giornale locale, mentre in parallelo porta avanti un progetto con una casa editrice di New York. Le basta poco per rendersi conto dell'arretratezza del Mississippi, uno Stato attraversato dalla segregazione e dal razzismo, dove le famiglie bianche assumono domestiche di colore che subiscono discriminazioni e umiliazioni costanti.

Viola Davis insieme a Octavia Spencer in una scena di The Help

Nonostante l'opposizione dell'alta società, Skeeter decide quindi di intervistare le donne nere, che hanno passato la vita a prendersi cura di importanti famiglie ricche del Sud, e di raccontare la vita dei bianchi dal punto di vista dei neri.

Emma Stone in una scena di The Help

The Help: Curiosita

The Help è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 20 Gennaio 2012 distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia. Il film è stato prodotto dal 17 Maggio 2010 al 30 Gennaio 2011. Le riprese si sono svolte dal 05 Luglio 2010 al 22 Agosto 2010 negli Stati Uniti.

Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Kathryn Stockett, Emma Stone è stata premiata con un Golden Globe. Octavia Spencer ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista.

Viola Davis e Bryce Dallas Howard in una scena di The Help

Tra i brani inclusi nella tracklist si trova The Living Proof, scritto e interpretato appositamente per il film da Mary J. Blige. La canzone ha ricevuto una nomination ai Golden Globe come Migliore Canzone Originale.

La nostra recensione di The Help.

Octavia Spencer sorride in una scena di The Help

The Help: Interpreti e personaggi