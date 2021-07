The Haunted Mansion: LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish nel film Disney

LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish sono le prime due stra in trattative per recitare nel film Disney The Haunted Mansion, avventura dark ispirata alla popolare attrazione diretta da Justin Simien.

Le regine del crimine: Tiffany Haddish in una scena del film

Dan Lin e Jonathan Eirich, produttori dell'hit live-action Aladdin, produrranno The Haunted Mansion con Nick Reynolds della Rideback in veste di produttore esecutivo. l'ultima bozza dello script è firmata da Katie Dippold.

La ride di The Haunted Mansion ha debuttato nel 1969 e da allora è stata una delle attrazioni preferite dai visitatori dei parchi tematici Disney sia a Disneyland che a Disney World. Gli ospiti entrano in un maniero spettrale e raccapricciante che include alcuni personaggi classici, dallo spirito della medium psichica Madame Leota alla sposa scheletrica e ad Hatbox Ghost.

Nel 2003, Disney ha adattato la ride in un primo film diretto da Rob Minkoff e interpretato da Eddie Murphy, La casa dei fantasmi, che ha ottenuto un moderato successo. Adesso ci riprova puntando a hit come Pirati dei Caraibi e al recente Jungle Cruise, entrambi ispirati a popolari attrazioni.

Lakeith Stanfield, star della serie Atlanta, di recente si è fatto notare nell'acclamato Judas and the Black Messiah; in autunno lo troveremo su Netflix nel western The Harder They Fall.

Tiffany Haddish affiancherà Nicolas Cage nel meta-film The Unbearable Weight of Massive Talent, che Lionsgate farà uscire nel 2022.