The Haunted: arriva il nuovo franchise horror dall'autore di The Conjuring

L'autore di The Conjuring, Tony DeRosa-Grund, ha annunciato l'arrivo di un nuovo franchise horror intitolato The Haunted anch'esso ispirato a eventi realmente accaduti.

Come L'Evocazione - The Conjuring, infatti, The Haunted si ispirerà anche a incontri reali con spiriti dell'aldilà e mostrerà le vittime che hanno vissuto queste esperienze strazianti.

Secondo il comunicato stampa, "_Cinedigm ha annunciato oggi che la società collaborerà con uno dei nomi di spicco dell'horror Tony DeRosa-Grund, creatore di The Conjuring (oltre 2 miliardi di dollari di incassi fino ad oggi), per sviluppare The Haunted, un nuovo franchise horror paranormale basato su eventi realmente accaduti e comprovati.

Anche se i dettagli della storia sono stati tenuti segreti, Cinedigm può confermare che il franchise The Haunted inizia con le oscure e terrificanti esperienze soprannaturali della vita di una famiglia che si intersecano con fatti storici e leggende riguardanti una giovane donna incinta accusata dal padre di essere una strega. Questa convergenza metterà la famiglia in un imminente pericolo mortale_".

"DeRosa-Grund, che in precedenza ha scritto la storia originale di The Conjuring, gli ha dato il nome e ha creato la 'road map' per quel franchise, intende emulare quel successo costruendo in modo simile l'universo di The Haunted attraverso sequel, prequel e spin-off. Il franchise si concentrerà inizialmente sugli eventi reali vissuti da una famiglia assediata da forze soprannaturali malevole ed estremamente violente".

Ricordiamo che il franchise di The Conjuring proseguirà con una serie in arrivo su HBO Max.