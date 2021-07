The Conjuring, la vera casa che ha ispirato il film è "posseduta": la conferma in un documentario

The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home è il documentario che racconta la storia di possessione della casa del Rhode Island che ha ispirato James Wan nella realizzazione de L'evocazione - The Conjuring. Dopo aver girato il progetto, anche i membri della troupe hanno confermato di essere stati testimoni di eventi inspiegabili.

Lili Taylor in una scena dell'horror L'Evocazione - The Conjuring

In occasione di un'intervista con Cinema Blend, Kendall Whelpton, regista di The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home ha spiegato le sensazioni provate dopo aver consultato i file privati di Ed e Lorraine Warren e aver girato un documentario sull'abitazione del Rhode Island posseduta dallo spirito della strega Bathsheba Sherman. La vicenda ha raggiunto il pubblico di massa dopo il successo ottenuto da L'Evocazione - The Conjuring. Whelpton ha raccontato: "Stare nell'abitazione per due settimane ha messo a dura prova la psiche della crew. La casa era piena di strane attività e dal quarto giorno non siamo più riusciti a dormire".

Il regista ha continuato e ha spiegato lo strano rapporto con la casa: "Dopo aver concluso le riprese del documentario e aver abbandonato l'abitazione, ci siamo comunque continuato a sentirci all'interno della casa, in un certo. La sensazione è stata quella di essere perseguitati. Quest'esperienza è stata profondamente differente da tutte le altre che ho vissuto!".

Kendall Whelpton e la sua partner Vera hanno lavorato insieme a Ghost Hunters e al documentario The House in Between. Anche gli altri due episodi di The Conjuring sono basati su storie vere. Il secondo episodio, ad esempio, è ambientato nella Londra degli anni Settanta e racconta le vicende del poltergeist di Enfield. Il recente The Conjuring - Per ordine del diavolo affronta il caso di Arne Cheyenne Johnson, un assassino che gli avvocati hanno difeso appellandosi alla possessione demoniaca.

Comunque, l'intero franchise si discosta dalla realtà e abbraccia una narrazione verosimile che miscela sapientemente realismo e creazione fittizia. The Sleepless Unrest sarà distribuito al cinema e in video on demand a partire dal prossimo 16 luglio.