The Conjuring, Joey King non è riuscita a guardare la saga:'Troppo paurosa, non riesco nemmeno a parlarne'

Joey King ha interpretato una delle cinque figlie di Roger (Ron Livingston) e Carolyn Perron (Lili Taylor), Christine, in L'evocazione - The Conjuring, uscito nel 2013, primo capitolo della saga horror prodotta da James Wan.

Joey King è la piccola protagonista di Ramona and Beezus

Impegnata nella promozione della miniserie We Were the Lucky Ones, King ha ammesso che dopo aver recitato nel primo film non ha guardato il resto della saga, ritenendola troppo spaventosa:"Ero nel primo The Conjuring, è così difficile per me guardarlo, è così spaventoso. Non è difficile per altri motivi se non perché è così spaventoso. Farne parte è stato incredibile ma ho davvero un problema perché penso sia troppo spaventoso per me".

Il volto della strega

L'attrice all'epoca aveva soltanto 14 anni e ha confessato che le capita ancora oggi di vedere il volto della strega di notte. In quel periodo Joey King era molto 'affezionata' al genere horror perché recitò anche in The Lie e successivamente in Slender Man. Nessuno di questi titoli ha poi raggiunto il successo di The Conjuring.

Il The Conjuring Universe è composto da quattro film del filone principale, l'ultimo in arrivo nel 2024, e da spin-off come i film di Annabelle e The Nun oltre a La Llorona - Le lacrime e il male.