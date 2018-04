The Hate U Give: K.J. Apa sostituirà il "razzista" Kian Lawley nei reshoots

Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott non è l'unica produzione costretta a sostituire un attore ed effettuare reshoots per via del cattivo comportamento della sua star.

Lo stesso problema si sarebbe appena verificato sul set del dramma The Hate U Give. 20th Century Fox avrebbe deciso di rimpiazzare la star di YouTube Kian Lawley con l'interprete di Riverdale K.J. Apa. La ragione? In rete sarebbero riapparsi alcuni video in cui Lawley pronuncia frasi volgari e razziste.

Non sono bastate le scuse dell'attore su Twitter e YouTube, soprattutto perché il film che lo vedeva protagonista è ispirato al movimento Black Lives Matter e le frasi pronunciate vanno proprio contro i temi centrali della pellicola. Lawley è stato scaricato anche dall'agenzia che lo seguiva, la Creative Artists Agency (CAA).

The Hate U Give, tratto dal romanzo scritto da Angela Thomas, racconta la storia di Starr Carter (Amandla Stenberg), una giovane divisa tra il quartiere povero e abitato da afroamericani in cui vive e la scuola esclusiva che frequenta. Il difficile equilibrio tra le due realtà va a pezzi quando Starr assiste a una sparatoria mortale in cui perde la vita l'amico Khalil a causa di un poliziotto. Quello che dirà la ragazza potrebbe cambiare per sempre la comunità in cui vive.

K.J. Apa sostituirà Kian Lawley nel ruolo di Chris, fidanzato di Starr. In preparazione dei reshoots, iniziati oggi, l'attore si è scurito i capelli per coprire la chioma rossa sfoggiata in Riverdale.

Il film, diretto da George Tillman Jr., è firmato da Tina Mabry e Aubrey Wells.

