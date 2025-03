The Handmaid's Tale: il sequel The Testaments ha trovato la sua co-protagonista

Novità interessanti sul casting di The Testaments, sequel di The Handmaid's Tale: una nuova attrice si unisce a Chase Infiniti e Ann Dowd nel progetto.

Con l'uscita della sesta stagione di The Handmaid's Tale ormai imminente, prosegue a ritmo serrato lo sviluppo di The Testaments, il sequel della serie di successo. Oggi, Deadline annuncia che Lucy Halliday, protagonista del film Blue Jean, è stata scritturata per uno dei ruoli principali, accanto a Chase Infiniti e Ann Dowd.

Nel sequel, Halliday interpreterà Daisy, una giovane adolescente canadese, il cui mondo viene sconvolto quando scopre il suo legame con la Repubblica di Gilead. L'attrice scozzese ha recentemente terminato le riprese del film California Schemin', diretto da James McAvoy.

La trama di The Testaments

Come The Handmaid's Tale, anche The Testaments è tratto da un romanzo di Margaret Atwood e, come la serie madre, è stato sviluppato da Bruce Miller, che torna nel ruolo di showrunner.

The Handmaid's Tale: una foto dell'evento organizzato per gli Emmy

Ambientato oltre 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid's Tale, The Testaments esplora la distopia di Gilead, questa volta raccontata attraverso le vite di tre donne: la temibile zia Lydia (Ann Dowd), Agnes (Chase Infiniti) e Daisy (Lucy Halliday). Le loro storie si intrecciano mentre lottano per scoprire i segreti di Gilead e fronteggiare il regime che le opprime.

Anche la protagonista di The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss, potrebbe tornare a vestire i panni di June in un cameo, collegando così il personaggio a quelli di Agnes e Daisy.

La sesta stagione di The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale: una sequenza dell'episodio Birth Day

La sesta stagione di The Handmaid's Tale vedrà June, interpretata da Elisabeth Moss, tornare a lottare per abbattere il regime di Gilead, alimentata dalla sua forza e determinazione. Al suo fianco, Luke e Moira (O.T. Fagbenle e Samira Wiley) si uniscono alla resistenza. Serena (Yvonne Strahovski) cercherà di riformare Gilead, mentre il Comandante Lawrence (Bradley Whitford) e zia Lydia (Ann Dowd) si confronteranno con le loro azioni passate. Nick (Max Minghella), inoltre, si troverà di fronte a nuove sfide morali.

Nel cast figurano anche Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.