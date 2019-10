The Handmaid's Tale: la foto del "matrimonio a tema" scatena i commenti online

The Handmaid's Tale sembra un tema piuttosto improbabile per un matrimonio, ma una coppia di sposi ha condiviso online una foto che ha scatenato i commenti sui social, mostrandoli accanto a un gruppo di persone vestite come le ancelle di Gilead.

Marito e moglie, nello scatto poi rimosso da Facebook, si scambiano un bacio in una delle location utilizzate per girare la serie The Handmaid's Tale, di cui sono grandi fan. Kendra e Torsten hanno quindi ritenuto fosse un'idea fantastica realizzare delle foto ricordo a tema, come se fossero circondati dai personaggi al centro della storia ambientata nel mondo distopico creato da Margaret Atwood.

Le reazioni, ovviamente, sono state all'insegna dello stupore e della perplessità considerando le tematiche al centro del romanzo e, successivamente, della serie in cui si dà spazio a una realtà in cui le poche donne ancora fertili sono costrette ad avere rapporti sessuali con i leader della società di Gilead con l'obiettivo di dare loro dei figli, mentre i diritti delle donne sono stati cancellati.

Online c'è chi si chiede se i due sposi non abbiano capito di cosa parla la serie, se in futuro ci sarà chi si ispirerà alle Nozze Rosse de Il Trono di Spade per organizzare il ricevimento di nozze e se nessuno avesse espresso dei dubbi prima di realizzare quella foto.

Gli autori della foto hanno voluto replicare ai commenti sostenendo che si trattava di un modo per dare il via a una riflessione e a una discussione online dichiarando: "Missione compiuta! Tutti stanno parlando di questo argomento piuttosto che guardare una serie tv e poi non fare nulla per ciò che li oltraggia fino a quando la prossima stagione arriverà sugli schermi in primavera. Ciò che è triste è che l'oppressione e l'odio, la divisione, la paura e la fine dell'umanità e della compassione vengano perpetuati in ognuno di questi commenti. Fate un passo indietro e considerate l'idea che non sappiate i fatti".

I fotografi, sottolineando di essere una coppia omosessuale, sostengono di conoscere da vicino ciò di cui parla Margaret Atwood nei suoi romanzi e di trovare molto triste il fatto che le persone reagiscanno all'immagine come previsto, ovvero come a Gilead, senza cogliere l'opportunità di pensare in modo indipendente, informarsi e diventare degli attivisti invece che "guerrieri da tastiera".

I fotografi hanno quindi invitato ad agire in modo attivo per sostenere i diritti delle donne e della comunità LGBTQ o altre cause benefiche, invece che commentare sui social. L'intervento prosegue sostenendo che la realtà contemporanea stia diventando sempre di più come quella raccontata nella finzione e per evitare di dare vita a una società in stile Gilead bisognerebbe imparare, aiutare ed essere coinvolti nel tentativo di migliorare la società invece che attaccare istantaneamente. Il messaggio prosegue: "Perché, esattamente, vi siete offesi? E cosa state facendo attivamente nel mondo reale? Siamo elettrizzati che stia iniziando una conversazione! Grazie per esservi mossi da una tematica che merita molta, molta più attenzione. E non dimenticate: se fosse stata una coppia circondata da supereroi come Batman e Superman, non vi sareste nemmeno soffermati per commentare. June, come ogni Ancella che combatte o essere umano in mezzo alla lotta e all'oppressione, è il più grande supereroe".

The straights are not okay pic.twitter.com/jm7Ody6yY4 — Caitlin Van Horror ⚰️ (@HelloCVH) October 3, 2019

Everyone knows the core of a successful hetero marriage is having access to sex slaves



That's just tradition — UnknownSubject (@UnSubject) October 3, 2019

I'm tempted to track the original post down to read the comments - but I have too much stress in my life as it is ... What's next - using the Red Wedding as your reception theme? — BooDontChaKnew (@jodontchaknow) October 3, 2019

oh god how can you misunderstand something TO THIS DEGREE — Lena (@LenaxLlama) October 3, 2019