The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss: "Un membro della troupe si è preso le mutande del mio personaggio"

Elisabeth Moss, attrice, protagonista e produttrice esecutiva di The Handmaid's Tale, ha rivelato di aver cercato di ottenere il set di biancheria intima del suo personaggio June, disegnato appositamente per lei, come souvenir dopo aver terminato le riprese dell'ultima stagione. Tuttavia, quando ha chiesto di ottenerlo in un'e-mail inviata a tutta la produzione, ha scoperto che qualcun altro lo aveva già richiesto.

L'ammissione della Moss, avvenuta nella puntata di martedì del Jimmy Kimmel Live, ha colto di sorpresa il conduttore. "Aspetta un attimo. Questa è la tua biancheria intima personalizzata che indossavi, e un verme dello staff le ha richieste per iscritto?", ha chiesto, sbigottito. "Tipo: 'Voglio le mutande di Elisabeth. Me le porto a casa. Le metterò in magazzino per un po'".

Ancora oggi, Moss non conosce l'identità del destinatario dell'indumento intimo. "Non voglio saperlo", ha detto, al che Kimmel ha risposto: "Non lo sai?! Io voglio saperlo. Come fai a non volerlo sapere?".

The Handmaid's Tale, una situazione imbarazzante

The Handmaid's Tale: Elisabeth Moss nel finale della terza stagione

L'attrice aveva una ragione molto valida per non voler scoprire chi possiede i suoi indumenti intimi. "Sono andata a lavorare con queste persone!", ha esclamato. "Non voglio sapere chi vuole le mie mutande!".

The Handmaid's Tale: un primo piano di Elisabeth Moss nel finale della terza stagione

Kimmel, tuttavia, non ha potuto fare a meno di sottolineare l'assoluta assurdità della situazione. "Che razza di cosa assurda è questa?! Oh mio Dio, spero sia una donna", ha detto mentre Moss rideva. "Voglio dire, davvero. Qualcuno ha fatto una richiesta formale per la tua biancheria intima - per iscritto, in un'e-mail - che ha condiviso con altre persone. Dobbiamo sapere chi è questa persona".

Moss, in risposta, ha scherzato dicendo che lo scoprirà e poi tornerà da Kimmel per smascherare insieme il membro della troupe. "Forse faremo una specie di diretta in cui annunceremo il nome", ha stuzzicato Kimmel. "Alla fine della stagione, forse si può aggiungere un piccolo post-show su Hulu in cui si rivela chi ha preso la biancheria intima".