The Handmaid’s Tale: lo showrunner lascia la serie, si dedicherà al sequel The Testaments

Come riportato da Deadline, poco prima dell'inizio della produzione dell'ultima stagione di The Handmaid's Tale, lo showrunner Bruce Miller ha deciso di fare un passo indietro e lasciare le redini a qualcun altro. Questo per dedicarsi all'adattamento del romanzo sequel di Margaret Atwood, The Testaments.

Eric Tuchman e Yahlin Chang, produttori esecutivi e sceneggiatori della serie, sono stati promossi a co-showrunner principali. La notizia è arrivata dopo che Hulu ha rinnovato la serie con Elisabeth Moss per una sesta e ultima stagione.

Mentre Tuchman e Chang supervisioneranno la stagione, Miller rimarrà comunque coinvolto. Scriverà due episodi, tra cui la premiere, e potenzialmente anche il finale di stagione, anche se non è ancora stato deciso ufficialmente.

The Handmaid's Tale rinnovata per la sesta e ultima stagione

Come detto, Miller si concentrerà sull'adattamento di The Testaments, in sviluppo a Hulu ormai dal 2019. Lo spin-off, che come The Handmaid's Tale è prodotto dalla MGM Television di proprietà di Amazon, riprende più di 15 anni dopo la conclusione del romanzo ed è narrato da tre personaggi femminili.