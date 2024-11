The Handmaid's Tale 6: June è pronta a tornare a casa nell'anteprima dell'ultima stagione

Hulu ha pubblicato alcune delle prime immagini della sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale, la cui première è prevista per la prossima primavera. Un'anticipazione della nuova stagione è stata inclusa nel teaser diffuso da Disney+.

La quinta stagione seguiva June (Elisabeth Moss) all'indomani dell'omicidio del Comandante Waterford (Joseph Fiennes) e delle conseguenze che doveva affrontare per il suo ruolo nella macabra uccisione. Come minimo, doveva affrontare la vedova Serena (Yvonne Strahovski) e, in qualche modo, Gilead. Ma soprattutto è stata costretta a ridefinire la sua identità e il suo scopo, ora cambiati per sempre.

Nel frattempo, il Comandante Lawrence (Bradley Whitford) ha collaborato con Nick (Max Minghella) e zia Lydia (Ann Dowd) nel tentativo di riformare Gilead e salire al potere. Ma chissà cosa hanno in serbo il Comandante e Nick, che ha aiutato June a mettere le mani su Waterford per l'omicidio?

Sempre in Canada, June, con l'aiuto di Luke (O.T. Fagbenle) e Moira (Samira Wiley), combatte Gilead a distanza mentre continua la sua missione per salvare e ricongiungersi con Hannah. Il cast della sesta stagione comprende Moss, Strahovski, Whitford, Minghella, Dowd, Fagbenle, Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.

The Handmaid's Tale 6: la star Elisabeth Moss dirigerà il finale della serie

Tratto dal romanzo classico di Margaret Atwood, The Handmaid's Tale è la storia della vita nella distopia di Gilead, una società totalitaria in quelli che un tempo erano gli Stati Uniti. Offred (Moss), una delle poche donne fertili conosciute come Ancelle nell'oppressiva Repubblica di Gilead, lotta per sopravvivere come surrogato riproduttivo di un potente Comandante e della sua risentita moglie.

Nel filmato che presenta in anteprima lo slate 2025 di Disney+/Hulu, vediamo Serena dire "Sta per succedere qualcosa di grosso" al minuto 1:35. Si sente poi June dire "Portiamoli a casa".