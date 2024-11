Disney+, primo sguardo a The Bear 4, al ritorno di Andor e alla nuova serie di Alien nel trailer

Mentre si avvicina sempre più la fine dell'anno, Disney ha deciso di anticipare le sue serie in arrivo nel 2025 con uno speciale video teaser che presenta le prime immagini della quarta stagione di The Bear, della seconda di Andor e del debutto di Alien: Earth, Chad Powers e molto altro ancora.

Il teaser inizia con alcune immagini della quarta stagione di The Bear, interpretata da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Jamie Lee Curtis, Liza Colon-Zayas, Mathy Matheson e altri ancora. Possiamo dare un primo sguardo anche allo show Alien: Earth dello scrittore e regista Noah Hawley, con uno xenomorfo che sbava acido e alcuni soldati dall'aspetto futuristico.

La seconda stagione di Andor, con Diego Luna nei panni del personaggio che ha debuttato in Rogue One: A Star Wars Story, Adria Arjona e Stellan Skarsgard, si presenta con alcune sequenze di battaglie a colpi di blaster e di caccia TIE che si preparano a volare nello spazio. Si tratta probabilmente di una delle serie Star Wars più amate in assoluto, dopo il successo della prima stagione.

C'è anche un'anticipazione della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, interpretata da Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri, che adatterà il secondo romanzo dell'autore Rick Riordan, Il mare dei mostri.

Daredevil: Born Again ha una data di uscita ufficiale, confermato anche il rating

Inoltre, c'è un'ulteriore presentazione dell'altra serie Star Wars, in arrivo a dicembre, Skeleton Crew, con Jude Law; scorrono anche immagini tratte dalla serie mystery Paradise con Sterling K. Brown e James Marsden; Piccoli brividi: The Vanishing con David Schwimmer, in arrivo a gennaio.

C'è tanta attesa per le serie Marvel, ovvero Daredevil: Born Again e Ironheart, in arrivo rispettivamente il 4 marzo e il 24 giugno 2025; la serie sul football con Glen Powell Chad Powers, in cui interpreta un quarterback fallito che va sotto copertura per unirsi a una nuova squadra; infine, Good American Family e la sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale.