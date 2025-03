The Handmaid's Tale 6: la ribellione inizia ad attaccare Gilead nel trailer

June scatena la Ribellione per liberare le ancelle a Gilead nel trailer della stagione 6, l'ultima, della serie The Handmaid's Tale.

Hulu ha condiviso online il trailer della stagione 6 della serie The Handmaid's Tale, l'ultima prevista, che arriverà sugli schermi dall'8 aprile con i primi tre episodi per raccontare quello che accade quando June torna a Gilead per scatenare la rivoluzione e liberare le ancelle. Le puntate successive saranno distribuite a cadenza settimanale fino al finale che andrà in onda il 27 maggio.

Cosa racconterà l'ultima stagione

Nelle puntate della stagione 6 della serie The Handmaid's Tale, lo spirito e la determinazione di June, la protagonista interpretata da Elisabeth Moss, la porteranno a ritornare a combattere per sconfiggere Gilead.

Nel frattempo, Luke e Moira (O.T. Fagbenle e Samira Wiley) si uniranno invece alla resistenza. Serena (Yvonne Strahovski) cercherà di compiere una riforma di Gilead, mentre il Comandante Lawrence (Bradley Whitford) e Zia Lydia (Ann Dowd) fanno i conti con quello che hanno compiuto. Nick (Max Minghella), inoltre, si ritroverà a essere messo alla prova.

Ecco il trailer dell'ultimo capitolo della storia tratta dal romanzo di Margaret Atwood:

Il cast della serie

Hulu, nei precedenti annunci, ha anticipato che le ultime tappe del percorso compiuto da June sottolineano l'importanza della speranza, del coraggio, della solidarietà e della resilienza mentre si cerca di ottenere giustizia e libertà.

Nel cast delle puntate ci sono anche Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.

La serie tratta dal romanzo Il racconto dell'ancella è prodotta da MGM Television. Nel team della produzione ci sono Bruce Miller, Warren Littlefield, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Moss, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark, Kim Todd, Daniel Wilson e Fran Sears.