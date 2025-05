The Handmaid's Tale 6 conferma l'arrivo di Reputation (Taylor's version)

Il nono episodio della sesta stagione di The Handmaid's Tale si apre sulle note della nuova versione della canzone di Taylor Swift intitolata Look what you made me do.

La stagione 6 di The Handmaid's Tale ha anticipato l'annuncio che è in arrivo la nuova versione dell'album di Taylor Swift intitolato Reputation.

La penultima puntata della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood si apre infatti sulle note di Look What You Made Me Do, brano che accompagna le conseguenze delle azioni delle protagonista.

L'uso della canzone di Taylor Swift

La nona puntata dell'ultima stagione di The Handmaid's Tale si apre mostrando le ancelle mentre si ribellano.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

La canzone di Taylor Swift accompagna i momenti in cui June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, e Phoebe (D'Arcy Carden) guidano le ancelle dopo che hanno assassinato molti dei leader di Gilead, venendo inseguite dalle autorità e facendo esplodere delle bombe per guadagnare tempo.

Ecco il video:

Elisabeth Moss, che è coinvolta anche come produttrice della serie, ha spiegato a Billboard: "Ho voluto usare una canzone di Taylor nella serie per molti anni e abbiamo finalmente trovato il posto giusto per un suo brano, e sono così felice che abbiamo aspettato perché non potrebbe esserci una canzone più perfetta per un momento più perfetto".

L'attrice ha aggiunto: "Taylor è stata personalmente una tale fonte di ispirazione. Essendo io stessa una Swiftie, e penso di poter parlare anche per Yvonne Strahovski e il nostro intero cast in cui siamo tutti suoi fan, è un grande onore poter usare la sua musica negli ultimi episodi del nostro show".

Un possibile annuncio?

Elisabeth ha lodato il lavoro compiuto da Wendy Hallam Martin, responsabile del montaggio, che ha trovato il momento giusto per usare la canzone.

Reputation è uno dei due album di Taylor Swift che deve ancora ritornare in vendita nella nuova versione dopo che l'artista ha deciso di registrare per la seconda volta in studio tutti i brani per poter averne i diritti. La presenza della canzone in The Handmaid's Tale sembra confermare le ipotesi dei fan che si attendono un aggiornamento sulla data di uscita dell'album durante gli American Music Awards in programma il 26 maggio.