The Handmaid's Tale 5: Alexis Bledel abbandona la serie tv

Alexis Bledel lascia la serie tv The Handmaid's Tale, l'attrice non tornerà nella quinta stagione attualmente in lavorazione.

La star di The Handmaid's Tale, Alexis Bledel, annuncia la sua uscita di scena dall'iconica serie prima della quinta stagione. Secondo Variety, l'attrice avrebbe dichiarato: "Dopo aver riflettuto a lungo, ho sentito di dovermi allontanare da The Handmaid's Tale in questo momento. Sarò grata per sempre a Bruce Miller per aver scritto scene così veritiere e risonanti per Emily, e a Hulu , MGM, il cast e la troupe per il loro supporto."

The Handmaid's Tale: Alexis Bledel in una scena dell'episodio Offred

Alexis Bledel ha interpretato il ruolo ricorrente di Emily/Ofglen nelle prime quattro stagioni di The Handmaid's Tale, ottenendo quattro nomination agli Emmy e una vittoria per la sua interpretazione.

Come svela la nostra recensione di The Handmaid's Tale 4, la precedente stagione si è conclusa con i sopravvissuti di Gilead che si sono uniti per picchiare a morte Fred Waterford. Poco sappiamo della trama della quinta stagione. Tuttavia, la star Elizabeth Moss ha precedentemente anticipato la complessa dei nuovi episodi a TVLine:

The Crown e The Handmaid's Tale: perché sono le due serie più premiate della TV

"Dirò che la stagione stessa è forse una delle corse più selvagge che abbiamo fatto finora. Abbiamo sicuramente avuto alcune stagioni in cui succedono molte cose. Ma quasi non riesco a stare al passo con tutto ciò che accadrà".

La quinta stagione di The Handmaid's Tale è attualmente in fase di riprese e non ha ancora una data di uscita fissata.