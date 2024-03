The Guest 2 si farà? Dan Stevens fornisce aggiornamenti sul sequel

Arriverà mai l'atteso sequel di The Guest del 2014? Ironia della sorte, la colonna sonora di The Guest 2 è stata resa disponibile, ma non c'è mai stato un annuncio ufficiale sulla possibilità di un sequel legittimo.

Dan Stevens, che nel film interpretava David Collins, ha ammesso di non sapere se un sequel di The Guest verrà mai realizzato, dichiarando: "Ma non lo so è la vera risposta. È una domanda che riguarda più il regista Adam Wingard e Simon Barrett che me stesso. Farei sempre i salti mortali per lavorare con uno di loro. Ci sono tanti altri progetti in cui vorremmo collaborare e The Guest 2 potrebbe essere tra questi, ma non posso né confermare né smentire in questa fase".

Locandina di The Guest

The Guest è uscito nelle sale il 17 settembre 2014 e ha incassato 2,7 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 5 milioni. Tuttavia, il film ha trovato una seconda vita su Netflix, dove è diventato un classico di culto. The Guest ha un indice di gradimento del 92% su Rotten Tomatoes, grazie a oltre 100 recensioni.

Dan Stevens nel cast del film di Radio Silence basato sui mostri della Universal

I progetti per il Monsterverse

Durante la stessa intervista l'attore ha svelato che c'è una buona possibilità che non abbia finito il suo lavoro nel franchise Monsterverse (Stevens è protagonista di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero), che potrebbe essere il prossimo progetto del regista Adam Wingard e dello scrittore Simon Barrett.

A questo proposito Wingard ha recentemente dichiarato che, dopo l'uscita di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, ci sono tre opzioni sul tavolo per quanto riguarda il suo prossimo progetto: un film live-action sui Thundercats, un sequel di Face/Off - Due facce di un assassino e un terzo film su Godzilla.

"David era un personaggio fantastico, e sono stato molto, molto fortunato a lavorarci con Adam. Ma Trapper è un personaggio altrettanto grande che potrebbe avere ancora un po' di strada da fare e mi piacerebbe vedere un'ulteriore vita in lui, quindi vedremo. Spero almeno di poter lavorare ancora con Adam e Simon", ha concluso l'attore.