Dan Stevens nel cast del film di Radio Silence basato sui mostri della Universal

Dan Stevens si è unito al cast del film, ancora privo di un titolo ufficiale, realizzato da Radio Silence e ispirato ai mostri della Universal.

Il progetto sarà realizzato dal team che ha portato al successo i nuovi capitoli della saga di Scream.

I dettagli del progetto

Alla regia del lungometraggio ci saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. La produzione sarà curata da Chad Villella, William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt per Project X Entertainment in collaborazione con Universal.

La sceneggiatura è firmata da Stephen Shield e Guy Busick ha firmato le revisioni dello script.

La protagonista sarà Melissa Barrera e nel cast ci sarà anche Alisha Weir.

Attualmente non sono stati rivelati i dettagli della trama e nemmeno del personaggio affidato a Dan Stevens.

Il thriller offrirà un approccio originale alla storia di uno dei mostri "classici" del cinema, senza limiti per quanto riguarda il budget, il rating o il genere. Ogni film sarà indipendente dagli altri, non facendo parte dello stesso universo condiviso.

Stevens tornerà sul grande schermo in occasione di Godzilla Vs. Kong: The New Empire, in arrivo nel 2024 nelle sale.