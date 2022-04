The Guest 2: lo sceneggiatore svela la colonna sonora del sequel mai realizzato

The Guest ha conquistato gli spettatori e i critici nel 2014 e si è parlato a lungo di un possibile sequel, ora arrivato in vesione di colonna sonora.

Il progetto è stato svelato dallo sceneggiatore Simon Barrett su Twitter, dove ha condiviso le selezioni musicali che pensa siano perfette per la continuazione della storia.

Barrett ha scritto online: "La copertina della colonna sonora di The Guest II - che è reale e disponibile da oggi - si basa sull'idea per il sequel che avevo scritto, quindi se qualcuno fosse curioso, questa immagine charisce più o meno tutto quello che avremmo realizzato".

Il film The Guest raccontava quello che accadeva a una famiglia che sta soffrendo a causa della perdita del loro figlio, Caleb, morto nella guerra in Afghanistan, dopo che arriva un affascinante veterano che sostiene fosse il migliore amico del giovane, David Collins, interpretato dall'attore Dan Stevens. Il ragazzo non è però quello che sembra e in città iniziano ad accadere dei misteriosi omicidi.

Il progetto si ispirava ai film degli anni '80 come Terminator e Halloween, e nella colonna sonora del sequel che era stato ideato ci sono anche delle composizioni originali di Steve Moore, che aveva firmato i brani usati nel primo capitolo della storia.