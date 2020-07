The Guest, Dan Stevens: "Potrebbe essere realizzato un sequel"

Dan Stevens ha svelato che in futuro potrebbe essere realizzato un sequel di The Guest, il film diretto da Adam Wingard.

The Guest, arrivato nelle sale nel 2014, potrebbe avere un sequel: il protagonista Dan Stevens ha infatti svelato che si è parlato di realizzare un secondo capitolo della storia, tuttavia gli impegni di tutte le persone coinvolte non hanno permesso fino a questo momento di concretizzare le idee.

L'interessante dettaglio è emerso da un'intervista rilasciata a Forbes in cui si parla anche della potenziale progetto.

Dan Stevens ha svelato: "Ne abbiamo sicuramente parlato. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con il regista Adam Wingard e lo sceneggiatore Simon Barrett. Adam è però piuttosto impegnato con dei gorilla giganti e mostri al momento con Godzilla vs. Kong. Io e Simon abbiamo parlato di molte cose ed è emersa l'idea di un sequel di The Guest".

Il film raccontava la storia di un uomo misterioso, David, che faceva visita alla famiglia di un militare di cui era amico e lo accoglieva nella loro casa mentre stavano cercando di adattarsi alla vita senza il proprio figlio. David iniziava a conquistare tutta la sua famiglia e la comunità, ma alcuni dettagli del suo passato facevano emergere un segreto orribile che stava tenendo nascosto a tutti.

Stevens, parlando del possibile sequel, ha aggiunto: "Non so che forma che potrebbe assumere, e penso che siamo molti distanti dal poterlo realizzare, ma è sempre una possibilità".