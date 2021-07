The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, James Gunn: "Conterrà cose che dovete sapere prima del Volume 3"

James Gunn ha svelato i primi dettagli sullo speciale The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, in uscita su Disney+ a Natale 2022.

Il regista James Gunn torna a parlare del preannunciato The Guardians of the Galaxy: Holiday Special, che precederà l'uscita di Guardiani della Galassia Volume 3, e dei contenuti dello speciale natalizio che coinvolgerà ancora una volta i cinque Guardiani.

Guardiani della Galassia Vol. 2: il regista James Gunn sul set

"È nel canone, parla dei Guardiani, imparerete cose che dovete imparare prima del Volume 3, ed è fantastico. Ne sono davvero felice" ha spiegato Gunn.

Le riprese di Guardians of the Galaxy Vol. 3 prenderanno il via a novembre in Georgia. Lo speciale The Guardians of the Galaxy: Holiday Special verrà girato in contemporanea e userà parte dei set dei film, come svela il regista:

"Lo filmerò contemporaneamente al film. Userò molti degli stessi set, e gli stessi attori ovviamente, quindi gireremo in contemporanea al film, ma dovrà essere montato e finito prima".

Da quanto sappiamo al momento, lo speciale sui Guardiani della Galassia durerà circa 40 minuti e verrà distribuito su Disney+ a dicembre 2022, mentre Guardians of the Galaxy Vol. 3 uscirà nei cinema a maggio 2023. Questo racconto breve sui Guardiani, scritto e diretto da James Gunn, servirà da assaggio dell'ultimo capitolo della saga Marvel.

