The Greatest Showman 2, Hugh Jackman non esclude l'idea di un sequel

Hugh Jackman ha ammesso che potrebbe essere interessato a girare The Greatest Showman 2 se ci fosse l'idea giusta.

In tanti sperano che venga realizzato The Greatest Showman 2, sequel del musical ispirato alla vita di P.T. Barnum e ora Hugh Jackman ha parlato di questa possibilità.

Il film aveva avuto un'accoglienza non del tutto unanime, ma è stato particolarmente amato dagli spettatori.

Michelle Williams ha recentemente ammesso che sarebbe felice di riprendere il ruolo della moglie dell'impresario, Charity, in un sequel di The Greatest Showman.

Il protagonista Hugh Jackman ha ora reagito all'idea di realizzare un secondo film dichiarando a People in modo ironico: "Se conoscete qualcosa della mia filmografia sapete che sono totalmente contrario i sequel di ogni tipo e forma. Niente che vada oltre nove film!".

Ritornando serio, l'attore australiano ha ammesso: "Sono sempre aperto alla possibilità se hanno una buona idea. Sì, sono disponibile".

Michelle Williams, parlando del film, aveva dichiarato: "Quel film ha portato così tanta gioia a così tante persone ed è un modo con cui vale la pena trascorrere il tempo se rende così tanto felici le persone".

The Greatest Showman aveva nel proprio cast anche Zac Efron e Zendaya, mentre le canzoni erano state composte da Benji Pasek e Justin Paul.