The Greatest Showman: Hugh Jackman e quella canzone che gli fece sanguinare il naso

Prima dell'inizio delle riprese di The Greatest Showman, film del 2017 diretto da Michael Gracey, Hugh Jackman subì un intervento chirurgico al naso per rimuovere un carcinoma basocellulare. Dopo l'intervento l'attore non seguì i consigli del suo medico, cantò una canzone e il suo naso iniziò a sanguinare.

The Greatest Showman: Hugh Jackman in una foto del film

Dopo l'operazione la ferita di Jackman fu chiusa con ben 80 punti di sutura e il suo medico gli impose di non cantare affinché il taglio non si riaprisse. L'attore australiano seguì la sua raccomandazione fino all'ultima canzone della pellicola, From Now On, durante la quale decise di cantare: dopo poco più di un minuto il suo naso cominciò a sanguinare copiosamente.

Dopo essersi sottoposto all'intervento per rimuovere una delle forme più comuni di tumore della pelle Jackman lanciò un appello su Instagram: "Un altro carcinoma. Grazie ai controlli frequenti e ai medici eccezionali, tutto è andato bene. Con il cerotto sul naso sembra peggio di quello che è in realtà, lo giuro!."

The Greatest Showman: Hugh Jackman e Zac Efron in un momento del film

Nel 2013 Jackman si sottopose a un primo intervento per asportare un carcinoma basocellulare, operazione ripetuta nuovamente nel 2014. Nel febbraio del 2016 rimosse il quinto e, nel giro di tre anni, l'attore subì in totale l'asportazione di sei tumori della pelle.