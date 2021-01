The Greatest Showman: stasera su Rai Movie il musical con Hugh Jackman e Zendaya

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, appuntamento con Hugh Jackman nei panni di P.T. Barnum in The Greatest Showman, il musical diretto nel 2017 da Michael Gracey.

Una prima serata all'insegna del musical quella di stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), dove, alle 21:10, va in scena The Greatest Showman. Diretto da Michael Gracey nel 2017, il film vede tra i suoi interpreti nomi eccellenti come Hugh Jackman, Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson.

The Greatest Showman: Hugh Jackman in una scena del film

The Greatest Showman è il racconto, romanzato, della vita di Phineas T. Barnum, famoso impresario del 1800 fondatore del circo The Greatest Show on Earth che univa sia animali esotici che personaggi particolari. Visionario dalle umili origini, Barnum (Hugh Jackman) lotta per realizzare il suo sogno, fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima: mettere insieme persone emarginate dalla società, piazzarle sotto i riflettori e dare al pubblico quello che ancora non sapeva di volere.

Vincitore di un Golden Globe, e candidato a un Oscar per la miglior canzone (This Is Me), il biopic su Phineas T. Barnum si è rivelato un enorme successo al botteghino internazionale, dove ha guadagnato 435 milioni di dollari, a fronte degli 84 spesi.

Nel 2019 è stato il regista Michael Gracey a paventare la possibilità di un secondo capitolo, con Hugh Jackman ancora nei panni del protagonista.