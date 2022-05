The Gray Man: i character poster del film dei fratelli Russo

I fratelli Russo sono tornati alla regia con The Gray Man e i character poster permettono di vedere i protagonisti interpretati da Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Dhanush.

I fratelli Russo sono tornati alla regia con l'attesissimo action movie The Gray Man e i character poster regalano ora delle nuove immagini dei protagonisti.

Il progetto si basa sui romanzi scritti da Mary Greaney e al centro della trama ci sarà un agente della CIA a cui un gruppo di assassini dà la caccia dopo essersi imbattuto in alcuni segreti.

Il trailer del film The Gray Man sembra verrà diffuso nella giornata di domani e, nell'attesa, Netflix ha condiviso i poster che ritraggono Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Dhanush.

The Gray Man: il character poster di Ryan Gosling

The Gray Man: il character poster di Chris Evans

The Gray Man: il character poster di Ana de Armas

The Gray Man: il character poster di Dhanush

Nel film l'attore canadese ha il ruolo di Court Gentry, un agente della CIA che passa da un lavoro all'altro mantenendo sempre segreta la propria identità, essendo un esperto killer. Quando l'uomo si imbatte in alcuni segreti si ritrova a iniziare una fuga, mentre lo spietato Lloyd Hansen (Chris Hansen) gli dà la caccia.

Ana de Armas sarà invece Dani Miranda, agente che aiuterà Gentry, anche se le sue motivazioni non sono molto chiare. Nel cast ci saranno anche Billy

Bob Thornton nel ruolo di Donald Fitzroy che supervisiona Gentry, Regé-Jean Page, Jessica Henwick, Wagner Moura, Alfre Woodard e Dhanush.

Il film arriverà in alcuni cinema americani il 15 luglio in attesa di un debutto previsto in streaming il 22.