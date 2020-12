The Gray Man: Ana De Armas nel cast del film con Ryan Gosling e Chris Evans

L'attrice Ana De Armas farà parte del cast di The Gray Man, progetto prodotto per Netflix con star Ryan Gosling e Chris Evans.

The Gray Man, il film Netflix con star Ryan Gosling e Chris Evans, potrà contare sulla presenza nel cast anche di Ana De Armas.

Il progetto di Joe e Anthony Russo è in fase di sviluppo da tempo ed è passato da Sony alla piattaforma di streaming in estate.

Per ora la produzione non ha svelato il ruolo affidato all'attrice Ana de Armas nel progetto tratto dal romanzo scritto da Mark Greaney. Il film The Gray Man sarà un thriller ambientato nel mondo delle spie e ha come protagonista Gray Man (l'Uomo Grigio), un assassino freelance ed ex agente della CIA chiamato Court Gentry. Nel romanzo scritto da Greaney si racconta un duello letale mentre Gentry (Ryan Gosling) viene inseguito intorno al mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), in passato suo collega.

Ana De Armas, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo nei film No Time To Die, l'ultimo capitolo della saga di James Bond con star Daniel Craig, e nel thriller Deep Water in cui recita accanto al compagno nella vita reale Ben Affleck.