The Good Lawyer, in arrivo uno spin-off al femminile di The Good Doctor ambientato in campo legale

ABC Network starebbe sviluppando uno spin-off di The Good Doctor intitolato The Good Lawyer, di cui dovremmo presto vedere il backdoor pilot.

Se siete fan di The Good Doctor, sarete felici di sapere che dovrebbe arrivare presto anche The Good Lawyer, uno spin-off al femminile della serie di ABC ambientato in campo legale.

A riportarlo è il sito Deadline, che ci fornisce anche qualche informazione al riguardo.

Secondo quanto si legge nell'articolo, ABC sarebbe in cerca di un nuovo procedural, e come fatto già con The Rookie, ora ne vorrebbe sviluppare uno a partire dal popolare medical drama The Good Doctor con un backdoor pilot (come successo, ad esempio, con The Flash, serie tv nata dopo l'introduzione di Barry Allen nell'Arrowverse tramite un episodio di Arrow).

The Good Lawyer, così si chiamerebbe lo spin-off, arriverebbe dai produttori esecutivi e co-showrunner di The Good Doctor David Shore e Liz Friedman, che ne scriveranno anche gli episodi, e dovrebbe essere generato nel corso della sesta stagione dello show principale.

Due personaggi femminili della serie, Joni e Janet, che faranno la loro apparizione nell'episodio 6x13 di The Good Doctor. I casting sarebbero attualmente in corso.

La protagonista, Joni, è una brillante avvocata poco più che ventenne affetta da OCD (Disturbo Ossessivo-Compulsivo) che si occuperà della difesa del Dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) quando questo si ritroverà in guai legali. Joni è descritta come "divertente, piena di voglia di fare ma anche estremamente consapevole di se stessa e un po' ansiosa. E nonostante abbia avuto grandi risultati nei suoi studi e all'esame di stato da avvocato, l'OCD ha profonde ripercussioni sulla sua vita privata e professionale. Joni non vorrebbe mai essere trattata diversamente dagli altri, e si sente spesso in imbarazzo per via della sua condizione. È un bravo avvocato, e cerca di utilizzare a suo vantaggio la sua attenzione per i particolari, le sue doti analitiche e il suo pensare e ripensare in modo compulsivo alle cose, ma è stata costretta a minacciare di denuncia la ditta legale per cui lavora per aver violato le leggi sui disabili (quando hanno cercato di licenziarla per via del suo comportamento peculiare)".

Al momento non sappiamo quando inizieranno le riprese dello show, e se ne verrà effettivamente ordinata una stagione completa, ma vi terremo aggiornati.