The Girl from Plainville: il trailer svela la data di uscita italiana della serie con Elle Fanning

Il trailer e il poster della serie The Girl from Plainvilleci offrono un primo sguardo su questa rivisitazione straziante di una storia vera con Elle Fanning, Chloe Sevigny e Colton Ryan.

STARZPLAY, il servizio streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato la data di uscita della serie drammatica The Girl From Plainville. La serie limitata, acquisita dalla NBCUniversal Global Distribution, sarà disponibile da domenica 10 luglio nel Regno Unito, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Giappone e America Latina incluso il Brasile e Messico.

The Girl from Plainville: una scena drammatica con Elle Fanning

Basata sull'articolo pubblicato su Esquire di Jesse Barron, The Girl from Plainville vede Elle Fanning nei panni di Michelle Carter ed è ispirato al caso senza precedenti di istigazione al suicidio tramite messaggi di testo. Questa serie limitata esplora la relazione tra Michelle Carter e Conrad Roy III e gli eventi che hanno portato al suicidio di lui e alla condanna per omicidio colposo di lei. Oltre a Elle Fanning nella serie troviamo Chloë Sevigny nei panni di Lynn Roy, Colton Ryan nei panni di Conrad "Coco" Roy III, Cara Buono nei panni di Gail Carter, Kai Lennox nei panni di David Carter e Norbert Leo Butz nei panni di Conrad "Co" Roy II.

Prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, la serie è scritta e prodotta dagli showrunner Liz Hannah e Patrick Macmanus, da Elle Fanning e da Brittany Kahan Ward di Echo Lake, con la consulenza di Jesse Barron e di Erin Lee Carr. Kelly Funke supervisiona per conto della Littleton Road Productions di Macmanus, nell'ambito del suo accordo generale con UCP.