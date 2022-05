Tom Cruise tributa Elle Fanning: "Ti conosco sin da bambina, sei un'attrice di grande talento"

Durante il Festival di Cannes 2022, Tom Cruise ha tributato Elle Fanning, condividendo un adorabile ricordo che riguarda l'attrice e che risale ai tempi in cui era ancora una bambina.

Tom Cruise è una delle star internazionali che questa settimana ha raggiunto Cannes per il celebre festival cinematografico. L'attore si è recato in Francia per presentare il suo ultimo film, Top Gun: Maverick, ed ha tenuto un discorso nella giornata di ieri, durante il quale si è rivolto ad una persona speciale che era presente nel pubblico, ovvero Elle Fanning. Prima della presentazione del film, dopo aver ricevuto una Palma d'Oro a sorpresa, Cruise ha ringraziato il pubblico per aver sostenuto la sua carriera. "Faccio questi film per tutti voi e mi sento molto fortunato di poter fare quello che faccio. È così bello vedere le nuove generazioni e tutti questi attori e notare il proprio contributo al cinema, quindi grazie", ha detto Cruise, parlando poi della protagonista di The Neon Demon: "Ho visto Elle Fanning qui, che conosco da quando era una bambina. Sei un'attrice di grande talento, ed è meraviglioso vederti qui e vedere anche tua sorella".

Ricordiamo che Cruise ha lavorato con la sorella dell'attrice, Dakota Fanning, nel film di Spielberg del 2005 La guerra dei mondi. Dakota, 28 anni, all'epoca aveva 11 anni ed Elle, oggi 24enne, ne aveva appena 7 anni. Cruise ha fatto un gesto di quanto fossero piccole le sorelle in quel momento ed ha ricordato quanto fossero sicure del loro futuro nella recitazione. "Elle diceva 'Sono un'attrice' ed io le dissi 'So che lo sei'. Stavo lavorando con Dakota, che è un genio, ed ero lì con Elle, quindi ho detto 'Cosa farai da grande?' e lei continuava a ripetere 'Anch'io sono un'attrice'. Ed ero convinto che fosse così".

La carriera di Elle Fanning è decollata nel tempo: l'attrice è attualmente protagonista della miniserie The Girl From Plainville e della serie nominata agli Emmy The Great, mentre Dakota ricopre il ruolo di Susan Elizabeth Ford nella serie The First Lady di Showtime. Le sorelle saranno anche co-protagoniste di un film basato sul romanzo The Nightingale di Kristin Hannah, in uscita nel 2023.