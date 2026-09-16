The Gentlemen 2 conquista Netflix: boom di ascolti e la prima stagione risale la Top 10

Il nuovo capitolo di The Gentlemen sembra aver trovato il passo giusto. Dopo un debutto solido, ma lontano dai numeri registrati dalla prima stagione, la serie creata da Guy Ritchie ha cambiato marcia nella seconda settimana di programmazione su Netflix, facendo segnare una crescita del 48% e conquistando la vetta della classifica globale delle serie in lingua inglese.

Un risultato che acquista ancora più peso guardando al resto della Top 10: mentre i nuovi episodi con Theo James e Kaya Scodelario attirano un pubblico sempre più ampio, anche la prima stagione è tornata prepotentemente tra i titoli più guardati della piattaforma.

The Gentlemen 2 cresce del 48% e conquista Netflix

The Gentlemen 2

Il debutto del 3 settembre aveva portato la seconda stagione di The Gentlemen al terzo posto della classifica Netflix, con 6,7 milioni di visualizzazioni accumulate nei primi tre giorni. La vera accelerazione è arrivata però nella settimana successiva: tra il 7 e il 15 settembre la serie ha raggiunto 9,9 milioni di visualizzazioni, un balzo del 48% che le ha consegnato il primo posto nella Top 10 globale delle produzioni televisive in lingua inglese.

Un andamento particolarmente interessante perché racconta una stagione capace di allargare il proprio pubblico dopo l'esordio in modo esponenziale. Al centro dei nuovi episodi restano Eddie Horniman e Susie Glass, interpretati rispettivamente da Theo James e Kaya Scodelario, alle prese con un'attività criminale diventata ancora più grande, redditizia e pericolosa.

Il secondo capitolo non ha comunque replicato la partenza fulminea del predecessore. Nel marzo 2024, la prima stagione aveva infatti totalizzato 12,2 milioni di visualizzazioni in appena tre giorni. I nuovi episodi sono partiti più lentamente, ma il forte incremento registrato nella settimana successiva mostra una traiettoria diversa e, per Netflix, decisamente incoraggiante.

La serie trascina di nuovo in classifica anche la prima stagione

Sergio Castellitto in una scena della serie

Il ritorno di Eddie e Susie ha riacceso l'interesse anche per gli episodi originali. A due anni e mezzo dal loro arrivo sulla piattaforma, gli episodi della prima stagione sono tornati fino al terzo posto della classifica globale, raccogliendo più di 8 milioni di visualizzazioni nello stesso periodo.

Il risultato offre una fotografia piuttosto chiara della nuova popolarità della serie: considerando entrambe le stagioni, The Gentlemen ha sfiorato complessivamente i 18 milioni di visualizzazioni in una sola settimana. C'è chi è tornato nel mondo creato da Guy Ritchie per un ripasso prima dei nuovi episodi e chi, probabilmente, ha deciso di recuperare la storia dall'inizio dopo averne sentito parlare.

A sostenere il ritorno della serie c'è anche una buona accoglienza critica. Aramide Tinubu di Variety ha definito la seconda stagione "coinvolgente, devastante e assolutamente divertente", osservando inoltre che con i nuovi episodi The Gentlemen ha alzato la posta e trovato pienamente il proprio ritmo.

Netflix conferma la terza stagione

The Gentlemen tornerà con una terza stagione

I numeri della serie arrivano in un momento in cui il rendimento delle seconde stagioni è un tema particolarmente osservato in casa Netflix. Nei mesi scorsi erano emersi dati secondo cui diversi titoli originali della piattaforma tendono a perdere una parte del pubblico al secondo ciclo di episodi. Il co-CEO Ted Sarandos aveva però ridimensionato la questione, ricordando come un calo tra prima e seconda stagione sia comune nell'industria e sottolineando che i risultati dei sequel televisivi del servizio restano in linea con le aspettative.

Per The Gentlemen, in ogni caso, Netflix aveva già mostrato una notevole fiducia. La piattaforma ha infatti rinnovato la serie per una terza stagione ancora prima dell'uscita della seconda, accompagnando inoltre il nuovo capitolo con una première e un afterparty alla storica Guildhall di Londra.