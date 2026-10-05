Un Posto al Sole, anticipazioni 6 ottobre: Michele lascia Radio Golfo

Damiano ed Eduardo sono tornati, finalmente liberi dopo le tragiche ore sotto sequestro di Grillo: ma ora che i due amici hanno riabbracciato Rosa e Clara, dovranno fare i conti con le conseguenze di quello che hanno vissuto. Ma i due non sono i soli alle prese con decisioni difficili: nell' episodio di martedì 6 ottobre di Un Posto al Sole anche Clara e Michele, per motivi completamente diversi, saranno molto combattuti sul loro futuro.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è ogni giorni dal lunedì al venerdì, in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Damiano sta attraversando una profonda crisi e Rosa non tarderà ad accorgersi che qualcosa non va. Intanto il poliziotto dovrà decidere cosa fare del video che lo compromette insieme a Eduardo: consegnarlo alla polizia o insabbiare tutto? Giulia invece, è pronta a raccontare a Niko e Manuela la bella novità che riguarda lei e Luca, ma la malattia dell'ex primario continua ad avanzare. Raffaele infine, rischia di pentirsi delle sue battute a Renato.

Anticipazioni 6 ottobre: Michele lascia Radio Golfo

Clara

Passata la paura per Eduardo, Clara inizia a interrogarsi sul futuro del suo matrimonio: come dimenticare infatti, che il compagno l'ha tradita e le ha mentito per mesi?

Intanto Michele si trova davanti a una decisione importante che potrebbe cambiare il corso della sua carriera: davanti alle prepotenze di Walter Scala, il giornalista metterà in dubbio non solo il suo ruolo di direttore, ma la stessa permanenza in radio.

A Palazzo Palladini intanto, dopo essersi aperti l'uno con l'altra e aver affrontato le ultime perplessità, Giulia e Luca sembrano pronti a lasciarsi alle spalle le incertezze e a inaugurare un nuovo capitolo della loro vita di coppia.

Raffaele invece, cerca la complicità di Ornella per riuscire a contenere Renato nel suo ruolo di amministratore.