Un Posto al Sole, anticipazioni 6 ottobre: Michele lascia Radio Golfo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Michele
NOTIZIA di 05/10/2026

Damiano ed Eduardo sono tornati, finalmente liberi dopo le tragiche ore sotto sequestro di Grillo: ma ora che i due amici hanno riabbracciato Rosa e Clara, dovranno fare i conti con le conseguenze di quello che hanno vissuto. Ma i due non sono i soli alle prese con decisioni difficili: nell' episodio di martedì 6 ottobre di Un Posto al Sole anche Clara e Michele, per motivi completamente diversi, saranno molto combattuti sul loro futuro.
Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è ogni giorni dal lunedì al venerdì, in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Upas
Damiano Un posto al sole

Damiano sta attraversando una profonda crisi e Rosa non tarderà ad accorgersi che qualcosa non va. Intanto il poliziotto dovrà decidere cosa fare del video che lo compromette insieme a Eduardo: consegnarlo alla polizia o insabbiare tutto? Giulia invece, è pronta a raccontare a Niko e Manuela la bella novità che riguarda lei e Luca, ma la malattia dell'ex primario continua ad avanzare. Raffaele infine, rischia di pentirsi delle sue battute a Renato.

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Anticipazioni 6 ottobre: Michele lascia Radio Golfo

Clara Un Posto Al Sole
Clara

Passata la paura per Eduardo, Clara inizia a interrogarsi sul futuro del suo matrimonio: come dimenticare infatti, che il compagno l'ha tradita e le ha mentito per mesi?
Intanto Michele si trova davanti a una decisione importante che potrebbe cambiare il corso della sua carriera: davanti alle prepotenze di Walter Scala, il giornalista metterà in dubbio non solo il suo ruolo di direttore, ma la stessa permanenza in radio.
A Palazzo Palladini intanto, dopo essersi aperti l'uno con l'altra e aver affrontato le ultime perplessità, Giulia e Luca sembrano pronti a lasciarsi alle spalle le incertezze e a inaugurare un nuovo capitolo della loro vita di coppia.
Raffaele invece, cerca la complicità di Ornella per riuscire a contenere Renato nel suo ruolo di amministratore.

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