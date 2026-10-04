Un Posto al Sole, anticipazioni 5 ottobre: Damiano in crisi, Luca e Giulia pronti a cambiare vita

Il tragico epilogo di Grillo ha lasciato tutti scossi: specie Damiano, che farà fatica a tornare alla quotidianità. Il compagno di Rosa infatti, è preda di un forte shock: non solo per quello che ha vissuto, ma anche perché non sa cosa fare della confessione di cui Grillo era venuto in possesso. La settimana di Un Posto al Sole si apre così con Damiano al centro dell' episodio di lunedì 5 ottobre; ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Damiano ed Eduardo sono liberi. I due amici sono riusciti a liberarsi dallo scantinato dove li aveva segregati Grillo, proprio quando il capo di polizia ha concluso la sua parabola in maniera tragica: il loro nemico infatti, l'uomo che più di tutti odiava Renda e Sabbiese, si è sparato un colpo mettendo fine alla propria vita. È così che Damiano ha potuto prendere le chiavi per liberare lui ed Eduardo; ma ora, rimangono le conseguenze della tragica vicenda. E il video della confessione che Grillo aveva estorto loro.

Anticipazioni 5 ottobre: Damiano in crisi, Giulia e Luca pronti a cambiare vita

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Per Damiano è un periodo tutt'altro che semplice: il poliziotto sta attraversando una profonda crisi e Rosa sembra ormai sul punto di accorgersi che qualcosa non va. Cosa fare inoltre del video che inchioda lui ed Eduardo: consegnarlo alla polizia, oppure insabbiare tutto?

Intanto, Giulia è pronta a condividere con Niko e Manuela la bella notizia che riguarda lei e Luca, ma purtroppo la malattia dell'ex primario avanza: i suoi problemi infatti, sono ormai diventati una triste realtà con cui fare i conti ogni giorno. Raffaele invece, farebbe bene a ricordare il vecchio detto "chi è causa del suo mal, pianga se stesso" prima di scherzare con Renato...