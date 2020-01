Wes Anderson, The French Dispatch non durerà 4 ore: ecco la durata ufficiale

The French Dispatch, il nuovo film diretto da Wes Anderson, non avrà una durata record: quella ufficiale è di 1 ora e 48 minuti, non le oltre 4 ore che erano state riportate sul sito IMDb.

A smentire ufficialmente la notizia che era apparsa online poche ore fa è stata la Fox Searchlight sottolineando che si è trattato di un errore.

La sinossi ufficiale del progetto diretto da Wes Anderson anticipa: "The French Dispatch è una lettera d'amore ai giornalisti ed è ambientata nel mondo di un quotidiano pubblicato in una città francese del ventesimo secolo, portando in vita una serie di storie pubblicate nel magazine".

Il regista aveva anticipato che al centro della storia ci sarà un giornalista americano che vive in Francia e crea la propria rivista, lottando per scrivere ciò che desidera.

Per ora non è stato rivelato quando debutterà il lungometraggio, anche se si ipotizza un'anteprima mondiale in uno dei festival più importanti della stagione.

Le riprese sono durate sei mesi e il budget è stato di 25 milioni di dollari. Il cast, davvero stellare, comprende Benicio Del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Owen Wilson, e Bill Murray.

Sullo schermo dovrebbero inoltre apparire Elisabeth Moss, Lois Smith, Willem Dafoe, Bob Balaban, Henry Winkler, Kate Winslet, Jason Schwartzman, Christoph Waltz, Griffin Dunne, Denis Ménochet, Vincent Macaigne, Cécile de France, e Rupert Friend.