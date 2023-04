The Flash, Grant Gustin rivela: "Volevo che Barry morisse da eroe alla fine della serie"

L'interprete di Barry Allen in The Flash ha rivelato come sarebbe stato il suo finale ideale per la serie targata The CW... Ma questo significa che non sarà ciò che vedremo nell'ultima stagione?

La fine di The Flash è vicina, e sembra che, a prescindere da cosa accadrà, non vedremo una morte da eroe per Barry Allen. È infatti una dichiarazione di Grant Gustin a farci intuire come NON si concluderà la nona e ultima stagione della serie The CW.

Il Velocista Scarlatto di Grant Gustin avrà un happy ending una volta terminato The Flash?

È ancora difficile dirlo, ma stando alle recenti parole dell'interprete di Barry Allen nella serie tv targata The CW durante un'intervista con TV Line, sembra che un'opzione, per quanto riguarda il finale della nona e ultima stagione di The Flash, sia già da escludere.

"Quando pensavo alla conclusione di The Flash, c'era questa teoria che Barry si sarebbe sacrificato per tenere in vita la Speed Force, e così facendo sarebbe diventato lui stesso quel fulmine che lo colpisce nel pilot dello show, creando una sorta di chiusura del cerchio... Mi è sempre sembrato molto figo".

The Flash 9 non risolverà la storyline dell'ultima stagione di Legends of Tomorrow

Ma, se ne sta parlando così apertamente, vuol dire che è esattamente ciò che non vedremo sugli schermi, no?

"Ho sempre voluto una morte da eroe per Barry, in un certo senso, ma lo showerunner Eric Wallace è sempre stato fermamente contro quest'idea" continua "E poi volevamo davvero vedere un finale felice per Barry e Iris...".

"Alla fine, se ripenso anche a questa stagione, credo sia così che vogliono che termini lo show" conclude, dando quindi ai fan la speranza che ci sia, effettivamente, un lieto fine ad attenderli al termine di The Flash 9.

Prima di arrivarci, tuttavia, chissà quanti ostacoli dovranno superare i nostri eroi... Ad ogni modo, sarà solo guardando gli ultimi episodi di The Flash che lo scopriremo, assieme al vero finale della serie.