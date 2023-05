The Flash 9: la prima parte del finale ha rivelato com'è morta la madre di Barry Allen

A quanto pare il finale di The Flash non sarà solo un momento celebrativo in cui i fan potranno vedere il loro eroe in azione per l'ultima volta ma ha anche rivelato com'è morta realmente la madre di Barry Allen, che in queste nove stagioni è stato interpretato da Grant Gustin.

Durante la prima stagione di The Flash veniva raccontata buona parte della storia della morte di Nora Allen. Sebbene il succo di base fosse il fatto che Eobard Thawne, alias Reverse Flash, avesse ucciso Nora dopo un'epica battaglia con lo stesso Flash, pare sia stato omesso dell'altro dalla narrazione.

Durante la notte in cui la madre di Barry è morta, inizialmente erano presenti quattro versioni di Flash. Il Flash della Stagione 1 è quello che si nasconde nell'armadio e cerca di fermare il Reverse Flash, mentre il Flash della Stagione 2, alias il creatore della linea temporale Flashpoint, è quello che è riuscito a fermare l'omicidio.

Dopo essersi reso conto degli effetti negativi di Flashpoint, una nuova versione del velocista della Stagione 3 ha impedito al suo io passato (ovvero il Flash della Stagione 2) di fermare Thawne, cancellando così entrambi dall'equazione. Rimangono solo il Flash della Stagione 1 e una versione futura del velocista come varianti rimaste durante la notte in cui la madre di Barry ha incontrato il suo tragico destino. Ma chi è questa versione futura?

L'episodio 10 di quest'ultima stagione di The Flash - la prima parte di un finale in quattro episodi - ha riportato Barry Allen indietro nel tempo fino al 18 marzo 2000, giorno in cui sua madre, Nora, morì per mano di Reverse Flash.

L'episodio è stato ricco di momenti emozionanti, con Barry che ha trascorso un'ultima volta con i suoi genitori e che ha finalmente trovato pace con la morte di sua madre.

La rivelazione principale, però, è stata che lo show ha finalmente confermato che quel velocista del futuro che ha combattuto Reverse Flash durante quella notte è, in realtà, il Flash della Stagione 9. Questa versione di Barry è quella che ha combattuto contro Reverse Flash e che ha salvato il suo io più giovane da Thawne.

Il motivo per cui Flash ha impedito al suo io del passato di salvare sua madre è dovuto al fatto che la morte di Nora è un punto fisso nella linea temporale, il che significa che deve avvenire per forza affinché Barry possa diventare Flash nel futuro. Per Thawne, però, era troppo tardi per rendersene conto, e così è rimasto intrappolato nel passato che ha portato agli eventi della prima stagione.

Questo è un momento di svolta per lo show, che è riuscito a risolvere completamente ciò che è realmente accaduto quella notte.