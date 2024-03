James Gunn svela: 'Mi piacerebbe lavorare in futuro con Grant Gustin'

Il regista James Gunn, co-CEO dei DC Studios, per la gioia dei fan ha confermato che spera di lavorare in futuro con Grant Gustin, ex star della serie The Flash.

L'ex interprete di Barry Allen nello show tratto dai fumetti, proprio alcuni giorni fa, aveva dichiarato che sarebbe disposto a tornare nel mondo del supereroe se il regista lo chiamasse.

Il commento del filmmaker

Rispondendo a un fan su Threads, James Gunn ha ora scritto: "Grant Gustin è un ragazzo incredibilmente talentuoso, in scena ora a Broadway, credo, e la sua bravura non andrà assolutamente sprecata solo perché non fa attualmente parte di un progetto della DC".

Il regista ha quindi aggiunto: "Ma, ovviamente, mi piacerebbe lavorare con lui a un certo punto".

Gustin ha debuttato nel ruolo di The Flash durante la seconda stagione di Arrow, ottenendo poi un ruolo da protagonista nello spinoff dedicato a Barry Allen. La serie è andata in onda sugli schermi di The CW dal 2014 al 2023.