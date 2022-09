Ezra Miller credeva di essere il Messia e che Flash fosse il Cristo del Multiverso

Un mese dopo che Ezra Miller si è detto intenzionato a entrare in rehab per affrontare "complessi problemi di salute mentale", un nuovo articolo pubblicato su Vanity Fair descrive in dettaglio l'inquietante spirale di follia che ha catturato l'attore negli ultimi due anni, spingendolo perfino a credersi "il Messia".

The Stand: Ezra Miller nella serie interpreta Pattume

Secondo Vanity Fair, i problemi di salute mentale di Ezra Miller hanno iniziato a peggiorare nel marzo 2020, quando l'emergenza sanitaria ha interrotto bruscamente i suoi progetti cinematografici, incluso il sequel di Animali fantastici. Senza un piano, Miller si è recato in Islanda, dove i problemi dell'attore hanno fatto notizia per la prima volta dopo che lui è stato ripreso mentre aggrediva e metteva le mani al collo di una donna fuori da un locale di Reykjavik.

In Islanda, Ezra Miller - che secondo quanto riferito stava lottando con le conseguenze del divorzio dei loro genitori - era accompagnato da uno sciamano e "consigliere spirituale" di 55 anni del South Dakota di nome Jasper Young Bear. lo sciamano avrebbe detto a Miller che l'attore era "il nuovo Messia e che i demoni gli stavano dietro", scrive Vanity Fair.

"Miller parlava del metaverso e della medicina e di come lui sia Messia e quale sia il suo lavoro qui. Diceva che la sua pratica spirituale è essere tra la gente, il che significa festa. Quindi, quando era in Islanda, era sempre in giro senza sosta. I suoi eventi preferiti erano i rave, dove beveva senza sosta per giorni".

I problemi di Ezra Miller si sono intensificati al ritorno negli Stati Uniti, sia nel Vermont, dove la fattoria dell'attore ha attirato l'attenzione dei servizi per la difesa dell'infanzia del Vermont, sia alle Hawaii, dove Miller è stato arrestato con accuse che vanno dalla condotta disordinata all'aggressione di secondo grado.

Dalìland: un primo piano di Ezra Miller in una scena

Nella fattoria di Miller nel Vermont - soprannominata "la Montagna" - l'attore avrebbe costruito un altare composto da marijuana, salvia, proiettili e figurine di Flash, il supereroe DC che interpreta sul grande schermo; secondo una fonte, Miller si è spesso confuso come il suo alter ego del grande schermo, "affermando che Flash è colui che unisce i multiversi proprio come Gesù".

Due fonti in precedenza avevano confermato a Rolling Stone l'uso costante massiccio di marijuana nella fattoria, il tutto di fronte ai bambini ospitati dall'attore insieme alla loro madre, con poca preoccupazione per una corretta ventilazione. Rolling Stone ha anche appreso che nella proprietà esiste un'intensa coltivazione di cannabis gestita dall'amico intimo di Miller e presunto "tuttofare" Whitney Suters, il quale afferma sui social media che i due gestivano un'azienda di cannabis chiamata Rebel Alliance Cannabis.

The Flash, il film con Ezra Miller va forte ai test screening: i punteggi? I più alti dai tempi di Nolan

L'ossessione di Ezra Miller per le droghe ("medicina", come la definirebbe lui) e le armi da fuoco era anche una preoccupazione della sua cerchia ristretta alla Montagna; un amico ha raccontato che Miller avrebbe bruciato la salvia nella canna di un AR-15. Miller ha intrapreso un viaggio su strada nel gennaio 2022, dove ha girato il famigerato video in cui si scagliava contro il capitolo del KKK della Carolina del Nord. Successivamente, gli amici di Miller e la madre Marta avrebbero messo sotto chiave le sue armi.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Ezra Miller in una scena

"C'era un grosso arco e una freccia puntati sul tavolo, di fronte alla porta. Ezra era sdraiato a faccia in giù sul pavimento", ha detto a Vanity Fair un amico di Miller. "Ci sono sempre persone in casa. E non c'era proprio nessuno lì, tranne Ezra ubriaco. C'erano solo arco e frecce perché le altre persone avevano preso le pistole e le avevano rinchiuse. Ed Ezra stava andando fuori di testa per questo".

Dopo che il futuro di The Flash - o Gesù del multiverso, come lo avrebbe definito Miller - è stato messo a repentaglio dalle sue azioni (così come dalla brusca cancellazione di Batgirl da parte dello studio), l'attore si è scusato di persona con i dirigenti della WB e ha promesso di entrare in rehab per curare i propri problemi mentali.