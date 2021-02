The Flash: Sasha Calle sarà l'interprete di Supergirl nel film

L'attrice Sasha Calle ha ottenuto il ruolo di Supergirl nel film The Flash, come annunciato da Andy Muschietti con un emozionante video.

Ad annunciarlo è stato il regista Andy Muschietti con un video condiviso su Instagram in cui annuncia la lieta notizia all'attrice con una videochiamata.

Il film The Flash dovrebbe arrivare nei cinema il 4 novembre 2022 e introdurrà il multiverso, elemento che permetterà al regista Andres Muschietti di mostrare in azione più di una versione di Batman. Ben Affleck e Michael Keaton riprenderanno infatti il ruolo di Bruce Wayne.

La sceneggiatura è firmata da Christina Hodson e avrà al centro il personaggio di Barry Allen interpretato da Ezra Miller, per la prima volta protagonista di un lungometraggio dopo essere apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League.

Le indiscrezioni sostengono che The Flash sarà basato sul fumetto del 2011 Flashpoint di Geoff Johns e Andy Kubert, in cui Barry Allen si reca nel passato per salvare la madre creando così una timeline alternativa nel processo.

Le riprese del film si terranno presso i Warner Bros. Studio Leavesden, in Inghilterra, e prenderanno il via il 26 aprile.