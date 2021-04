The Flash: le riprese del film con Ezra Miller sono iniziate a Londra

Le riprese del film The Flash, che avrà come star Ezra Miller, sembra siano iniziate nella città di Londra con la regia di Andy Muschietti.

Le riprese di The Flash, l'atteso film con star Ezra Miller, sembra siano finalmente iniziate nella città di Londra, come riporta il sito Deadline. Il progetto prodotto da Warner Bros Pictures verrà realizzato nella città di Londra. Il film, che dovrebbe debuttare nelle sale il 4 novembre 2022, era stato annunciato ormai sette anni fa, nel 2021, subendo numerose battute d'arresto e posticipi e cambiando più volte filmmaker impegnato dietro la macchina da presa.

Muschietti ha inoltre condiviso il nuovo logo del lungometraggio.

Alla regia del lungometraggio ci sarà quindi Andy Muschietti, recentemente autore di It. La sceneggiatura è firmata da Christina Hodson e la storia raccontata in The Flash avrà al centro il personaggio di Barry Allen interpretato da Ezra Miller, per la prima volta protagonista di un lungometraggio dopo essere apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League.

Le indiscrezioni sostengono che The Flash sarà basato sul fumetto del 2011 Flashpoint di Geoff Johns e Andy Kubert, in cui Barry Allen si reca nel passato per salvare la madre creando così una timeline alternativa nel processo.

Il lungometraggio dovrebbe adattare gli eventi raccontati tra le pagine dei fumetti in occasione di Flashpoint e Muschietti aveva spiegato: "Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d'azione spettacolari ma avrà un grande cuore".