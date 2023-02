The Flash: il finale del film è stato radicalmente cambiato e tutti i camei sostituiti

Il reboot del DC Universe stravolgerà la saga con l'arrivo dei nuovi CEO James Gunn e Peter Safran. I cambiamenti si percepiranno anche nei progetti sviluppati prima dell'arrivo del duo a capo dei DC Studios, in particolare nell'atteso The Flash, in uscita a giugno. Secondo quanto anticipato da alcuni insider (via Comicbookmovie), il finale del cinecomic è stato cambiato radicalmente così come i camei delle star DC inizialmente previsti.

Attenzione! Non proseguite nella lettura della news se non volete conoscere spoiler su The Flash

The Flash, originariamente, si doveva concludere con Barry Allen che tornava alla sua linea temporale solo per scoprire che Batman di Michael Keaton e Supergirl di Sasha Calle facevano ora parte del suo mondo. Questo spiegava il motivo per cui l'incarnazione dell'Uomo Pipistrello di Keaton sarebbe tornata in Batgirl, Aquaman e il regno perduto, Batman Beyond, per non parlare di un eventuale film Crisis on Infinite Earths. Dopo il reboot di James Gunn e Peter Safran, i piani sarebbero cambiati.

Secondo l'insider Grace Randolph, i camei di Michael Keaton, Sacha Calle e ovviamente quello del Superman di Henry Cavill sarebbero stati eliminati. La decisione sarebbe stata presa da Gunn e Safran in vista del loro pianificato reboot del franchise. Secondo quanto anticipato, il finale di The Flash sarà molto più ambiguo del previsto visto che il personaggio dovrebbe fare ritorno in una dimensione la cui natura potrebbe non essere specificata.

The Flash, per James Gunn è "uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati"

Avendo acquisito la capacità di viaggiare attraverso il Multiverso, si dice che Barry Allen incontrerà un personaggio del passato; potrebbe essere il Batman di Christian Bale o addirittura il Superman in CG di Christopher Reeve? Al momento non è dato sapere, ma lo stesso James Gunn ha confermato che il film con Ezra Miller resetterà l'intero DC Universe.