The Flash, pioggia di critiche per l'action figure di Supergirl: 'Sembra Tom Holland'

Sono diventate virali le reazioni dei fan all'action figure di Supergirl targata Hot Toys disponibile per il pre-order. In molti hanno evidenziato come l'action figure non rispecchiasse le sembianze del personaggio interpretato da Sasha Calle in The Flash, bensì assomigliasse....a Tom Holland!

"Questa è la migliore action figure di Tom Holland che abbia mai visto" ha scritto un utente. C'è chi invece ha commentato: "A quanto pare avevate finito la scorta di teste per action figure" e chi ha scritto: "Quindi Spider-Man è adesso Supergirl? Molto strano".

Il flop di The Flash

Nonostante le grandi aspettative e le reazioni entusiaste derivate dalle anteprime, The Flash si è rivelato un flop colossale al box-office e potrebbe causare alla Warner una perdita di oltre 200 milioni di dollari.

Proprio per questo motivo oltre 1500 cinema hanno deciso di rimuovere completamente il film dalla loro programmazione quotidiana, lasciando spazio a blockbuster più profittevoli come Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One e Oppenheimer. Il flop di The Flash ha ovviamente spento qualsiasi speranza per un sequel del film che avrebbe potuto avere nuovamente Ezra Miller nelle vesti di protagonista.