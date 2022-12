The Flash, rivelato il nuovo logo del film con Ezra Miller

The Flash, il film con protagonista Ezra Miller, la cui uscita è prevista per il 2023, ha un nuovo logo ufficiale.

Tutti gli account social legati al film The Flash, con protagonista Ezra Miller, hanno aggiornato la propria immagine mostrando un nuovo logo per la pellicola in uscita.

Nel film, Ezra Miller, tornerà dunque ad indossare i panni di Barry Allen. Accanto a lui Ben Afflack, Sasha Calle, che debutterà nei panni di Supergirl, e Michael Keaton che riporterà sul grande schermo il suo Batman, interpretato nel film di Tim Burton del 1989.

Il film ha dunque un nuovo logo pubblicizzato proprio in queste ore e diverso in modo significativo rispetto al precedente rilasciato con l'inizio delle riprese del film nel 2021. Il vecchio logo era basato sul costume dello speedster scarlatto, con un fulmine che lampeggiava dall'emblema di The Flash al centro del logo e illuminava lo sfondo.

Il nuovo logo, come riporta ScreenRant, appare molto più semplice. Il colore passa dal nero al rosso, lo sfondo è scuro e un lampo di luce si presenta alla prima e all'ultima lettera di "Flash".

Nel film con protagonista Ezra Miller, che arriverà nelle sale cinematografiche il 23 giugno 2023, l'uomo più veloce del mondo, il cui vero nome è Barry Allen, cercherà di tornare indietro nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre Nora. Le scelte dello speedster scarlatto porteranno una serie di conseguenze e cambiamenti che si concretizzeranno con la creazione di un multiverso.