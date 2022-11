The Flash, il trailer del nuovo cinecomic DC non arriverà prima del 2023

Non è ancora uscito nelle sale, ma The Flash è a oggi uno dei film più controversi della DC per via degli scandali che hanno interessato il protagonista Ezra Miller. Le riprese si sono concluse da un pezzo ma, stando all'indiscrezione dello scooper Umberto Gonzalez, il trailer completo del film non arriverà prima del 2023.

Il giornalista asserisce di sapere già, inoltre, quale sarà il film che accompagnerà il trailer di The Flash, senza però specificare altro. A seguito di numerosi cambiamenti nella propria schedule, il prossimo progetto della DC a uscire al cinema sarà Shazam! Furia degli Dei, in arrivo il 16 marzo 2023.

Si era anche vociferato che Ezra Miller avesse girato delle scene aggiuntive a Londra nei mesi scorsi. Per ora non è stato svelato il motivo dei ciak, tuttavia questo conferma che il film non è destinato ad avere la stessa sorte di Batgirl, la cui uscita è stata cancellata mentre i registi stavano lavorando al montaggio.

The Flash si ispira alla storia Flashpoint, raccontata tra le pagine dei fumetti della DC. Barry Allen sarà alle prese con il tentativo di tornare indietro nel tempo per provare a impedire l'omicidio della madre e salvare il padre dell'accusa di aver compiuto il crimine. Nell'impresa, però, frattura la sua linea temporale il che costringerà l'eroe ad affrontare varie versioni di se stesso.

Per ora non sono stati rivelati molti dettagli sul modo in cui la storia è stata adattata per il grande schermo, ma è stata confermata la presenza di varie versioni degli eroi della DC, tra cui appunto Batman che sarà interpretato da Michael Keaton e Ben Affleck. A oggi l'uscita di The Flash nelle sale rimane confermata al 23 giugno 2023.