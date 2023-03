The Flash: nuovi dettagli di trama sul Batman di Michael Keaton

Il merchandise di The Flash ha svelato nuovi dettagli di trama sul Batman di Michael Keaton e sul suo ruolo nel cinecomic incentrato su Barry Allen. Le action figure di Batman e Flash realizzate da McFarlane Toys e DC Studios (via Toyark) contengono una descrizione accurata che lascia trapelare nuovi dettagli sul plot.

La descrizione che accompagna la statuetta di 30 cm del Cavaliere Oscuro di Michael Keaton ha rivelato che l'eroe è "più vecchio" e "in pensione da tempo". Inoltre, grazie all'arrivo di Barry Allen e a "una minaccia globale all'orizzonte", l'eroe canuto dovrà "decidere se tornare nei panni di Batman ancora una volta".

Ecco la descrizione completa: "Quando Barry Allen arriva in un 2013 alternativo, cerca urgentemente l'esperienza del suo amico e mentore Bruce Wayne, ma quello che trova nel Multiverso è diverso da ogni punto di vista: più anziano, da tempo in pensione dal servizio come protettore di Gotham City e in qualche modo ancora più granitico del supereroe miliardario che Barry ha imparato a conoscere. Con una minaccia globale all'orizzonte, Bruce Wayne dovrà decidere se può diventare ancora una volta Batman".

The Flash arriverà nei cinema a giugno.